〈「家族もお金も全部失った」特殊詐欺で懲役5年→出所した男性（44）が“私人逮捕系YouTuber”になったワケ〉から続く

痴漢や盗撮などをしたとみられる一般人を問い詰めたり取り押さえたりする“私人逮捕系YouTuber”として活動するフナイム氏（44）。かつては特殊詐欺グループのリーダーとして活動し、最大で2000万円ほどの月収を稼いでいたという。

【貫禄ありすぎ…】特殊詐欺リーダーだったころのフナイム氏を写真で見る

その後逮捕、懲役を経て現在の活動に至ったフナイム氏は、賛否両論の激しい私人逮捕系YouTuberとしてどれくらい稼いでいるのか。肥沼和之氏による新著『炎上系ユーチューバー 過激動画が生み出すカネと信者』から一部抜粋し、お届けする。（全3回の2回目／続きを読む）



ゆくゆくは政治家になりたいと話す、私人逮捕系YouTuberのフナイム氏 画像＝本人Xより

◆◆◆

そしてフナイム氏は、自らをはじめとした私人逮捕系ユーチューバーたちは、世間一般がイメージする「正義の味方」ではないときっぱり断言した。

「正義を掲げて活動している（世直し系の）ユーチューバーはおそらくいないです。お金と知名度のために活動している、というユーチューバーにとっては、それが彼らなりの正義ではあるのでしょうが。僕は、とにかく人の役に立ちたい、犯罪を撲滅したいという思いが根本にあって、お金は後からついてくるだろうと考えています」

YouTube活動は「犯罪撲滅のため」「人の役に立つため」と断言し、収益は目的としていないと話す同氏だが、「再生回数」「知名度」「影響力」は強く求めていると強調した。なぜなら、どんなに善行をしても、人に喜ばれたとしても、それだけではなかなか注目されないからだ。

「皆さんにこちらを向いてもらわないといけないから、絵になるような活動も必要なんです。だからSNSをしたり、テレビに出たり、格闘技イベントに出場してみたり、やり方や媒体を変えながらアプローチすることで、僕を知ってもらえるチャンスが増える。

そして、フォロワーさんや応援してくださる方も増えていきます。数は大きいほうが絶対に良いんです。詐欺の啓蒙活動をする場合も、知名度や実績があれば『話を聞いてみよう』となるじゃないですか。なので、知名度を上げることが、犯罪撲滅の第一歩なのかなと思います」

「もっと物議を醸して、もっと賛否両論を巻き起こしてやろうと思います」

日本で犯罪が減らない理由は、インフルエンサーと呼ばれる発信力・影響力のある人たちが啓蒙活動をしていないから、というのがフナイム氏の見解だ。警察がタレントを招いて、一日署長になってもらったとしても、届く層は限られており、本質的な成果にはつながっていないという。

世直し活動において、最も大事なのは「信念」だとしつつ、数字も絶対に必要だと同氏は続ける。そのうえで、賛否が起こっているという点では、現在の私人逮捕系ユーチューバーとしての活動は、目的に対して最適だと考えている。

「賛否両論が起こるって素晴らしいことだと思うんですよ。だって、興味を持ってもらえているってことじゃないですか。賛否がなければ世のなかは変わらない。最悪なのは、興味を持たれないことで。社会に一石を投じるというか、賛否を起こすことは、影響力があるってことだと思っています。ということは、もっと物議を醸して、もっと賛否両論を巻き起こしてやろうと思いますね」

彼らを批判する声に、「なぜYouTubeに上げるのか」などの意見があるが、フナイム氏からすると、こういった議論が巻き起こる時点で狙い通りであるのだ。

特殊詐欺G時代の最大月収は2000万円 現在は？

収益が目的でYouTube活動はしていない、とフナイム氏は話したが、収入源はどうなっているのか。尋ねると、週4〜5日、清掃と解体の仕事をしているという。そのほか、メディア出演などのギャラがあるが、収入は月13万〜14万円くらい。家賃や生活費でほとんど消えてしまい、ときにカードキャッシングを考えるほど逼ひつぱく迫しているのだそう。

特殊詐欺のリーダーをしていたときは、最高で月2000万円稼いだときもあったといい、生活レベルは大違いだが、今のほうがはるかに充実していると話す。

「『いつでも頼ってね』『生活費は大丈夫？』『10万円振り込みますので口座を教えてください』と言ってくれるフォロワーさんがたくさんいます。でも、お金が目的じゃないから、『自分で何とかします』って辞退しています（※筆者は実際にそのDMのやり取りを見せてもらった）。

僕は喋りが得意だから、営業職に就くなどすれば月100万円や200万円は稼げると思う。稼ぎたかったらそっちをして、ベンツ乗ってタワマンに住んでます。でも、貧乏をしても、誰かに過去の自分みたいな経験をしてほしくないし、被害者も出てほしくないから、今の生活を選んでいます」

ゆくゆくは政治家になりたい

現在の活動の先に、フナイム氏は政治家になることを見据えている。知名度を上げ、メディア出演や講演などが増え、さらに知名度や影響力が増える……という道筋を立てているのだ。現在はそのためのステップだと捉えているのだそう。

「政治家になったら、家出少女や家出少年が24時間365日、いつでも駆け込めるシェルターを作りたい。でも、行政はTikTokとかやらないじゃないですか。助けを必要としている子たちはTikTok世代だから、そこで宣伝することで、『こういう場所があるんだ』と知る。そういう発信が絶対に必要なんですよ」

より広く遠いところにも情報を届けられる発信力と、知名度や実績による影響力。フナイム氏はそれを求め、賛否のなかに身を置いていることがわかった。

ただ疑問としてあったのは、いくら露出度や知名度が高まったとしても、「あの私人逮捕系の人でしょ」「関わらないほうが良いのでは」というマイナスイメージがついたら、本末転倒なのでは、ということだ。そう尋ねると、「何かをすると、必ずリスクはある。それでも自分のなかで信念は変わらない」と返ってきた。

「世間からコンプラがどうとか言われても、それはあなたの感想でしょ、あなたたちに言われる筋合いはないよ、という話なんです。理念をちゃんと持っていれば、何を言われたとしても聞く必要はない。法を犯していたら問題だけれど、それは警察が判断することです。外野から何を言われても、自分の行動指針で進んでいきます」

仮にやり方がYouTubeの規則や法律に反してしまったら、垢バンや逮捕もありえるが、その覚悟も最初からしているという。それどころか、活動中に命を失ったとしても構わないと思っているのだそう。失うものがないから無茶ができる、だから身の危険があったとしても飛び込んでいきたい、とフナイム氏は笑顔を見せた。

〈「有名になりたい気持ちも、正直ある」炎上覚悟で民間人を“逮捕”→警察に感謝されることも…盗撮魔と戦う“私人逮捕系YouTuber”たちの素顔〉へ続く

（肥沼 和之／Webオリジナル（外部転載））