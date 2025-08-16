海外で活躍するイケメンサッカー選手にスタイル抜群の美女ダンサーが浜辺で大胆スキンシップ！“ゆきぽよ”こと木村有希らMC陣が驚きの声を上げた。

【映像】イチャイチャする美女ダンサーとサッカー選手の様子

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして男性ダンス＆ボーカルグループWATWINGの八村倫太郎が参戦した。

Island BLUEで再会を果たしたフィーナ（24歳／フラダンサー）とかつよし（26歳／サッカー選手）。2人は早速2ショットデートへ出かけ、浜辺でモーターサイクルを楽しんでいた。

2人乗りの大型バイクでかつよしが運転席に、フィーナが後ろに座り抱きつくスタイルに。後ろからハグをしてかつよしの頬にキスをするフィーナに、スタジオの峯岸は「えー！フィーナ！」と声を上げ、ゆきぽよも「止まらない！止まらない」とツッコミを入れた。