いくらなんでも理不尽すぎる。パチンコ好きで知られるレインボーのジャンボたかおが8月15日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演。“ファン感謝祭”がきっかけで起きた、パチンコ美女ライターの炎上事件を解説した。

【映像】こんな理由で？美女ライター、炎上のきっかけ

この日は「パチンコライター炎上史」をクイズ形式で振り返った。中盤、進行役のレインボー・ジャンボたかおは「ちょっぴり可哀想というか、これで炎上はひどいぜってやつを紹介していきたいと思います」と発言。レギュラーメンバーの見取り図・盛山晋太郎が「不憫な炎上ね」と反応する中、「人気ライターのフェアリンさんですね。ファン感謝祭で〇〇して炎上」と問題を読み上げた。

フェアリンは情報サイト「パチマガスロマガ」所属の女性ライター。ファン感謝祭とはパチンコホール団体「全日本遊技事業協同組合連合会」による「パチンコ・パチスロファン感謝デー」のことで、遊技者はくじ引きで家電などをゲットできる可能性がある。この問題に盛山らが「積んでいるドル箱を蹴り上げた」「くじを何枚か一気に引いた」などと答えるも、いずれも不正解。ジャンボたかおは「違いますね。正解いきましょう」と述べ、「こちらでございます。くじ引きで一等を当ててしまい炎上。これはひどすぎますね」と続けた。

この答えに共演者たちが「ええっ！？」「良くない？」「ヒキが強いだけ」などと仰天すると、共演のパチンコYouTuber・てつも「フェアリンさん、何も悪くないです」と同情。「やっぱり一般のお客様が楽しみにしているところ。お仕事で来ている人は当然、ギャラ貰っているだろうという状態だったところに（賞品が）ダイソンの掃除機だったんですけど『ダイソンまで持っていくのか』とヘイトを買ってしまったのかな」と推察すると、ジャンボたかおも「フェアリンさんはとても美人な方だったりもするので、やっかみもあったりするんでしょうね」と語った。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

