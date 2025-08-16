「おうし座」さんの心と体を癒やす“整えスポット”！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「整えスポット」について解説します。
ホッと一息つける、安心する、リラックスできる場所で、あなたは自分に立ち返ることができます。
それは、日常のほんのひとコマかもしれないし、誰かと一緒に過ごす時間かもしれません。きっと大事な場所になるはず。
【よくある症状】
好きだからこそ、ちょっと取っておきたい気持ちがあるようです。
イージーに使いたくないから、特別な時まで我慢しやすいのです。「行きたいなあ」「行けたらなあ」と思いながら、不快な環境に身を置きやすいでしょう。
【おうし座さんの整えスポット】
1：自宅
2：日光
3：偏愛
整えスポットナンバー1は、間違いなく、マイホームです。
お気に入りの品に囲まれて、心も体も開放されるはず。また、自然光が入ってくる場所でも元気になれるでしょう。そして、推しのそばなど、愛であふれる場所も大事！
【処方箋】
・愛せる場所
座り心地のいい椅子やソファー、体を預けられるクッション、おいしいドリンクにお菓子、好きな物を思う存分に味わえる空間で、あなたは蘇生するでしょう。
漫画喫茶や温浴施設のリラックススペースも、不思議とハマりそう。大事なのは、「もうどこにも行かなくていい」という心境です。
のんびりできる、ゆっくり過ごせることが、整えの第一条件となるはず。推し活の祭壇、土足禁止のマイカーなど、整えスポットは作れるのです。
・信頼のおける場所
よく足を運ぶカフェやレストラン、宿泊施設など、お気に入りのスポットも、整え効果が高いはず。
「また、ここに戻って来られた」と感じる場所に身を置きましょう。顔見知りのスタッフと何気ない会話を交わすなど、自分のテリトリーという実感があなたを満たすでしょう。友達が経営する、または、勤めているお店、気楽に尋ねられる家なども、かけがえのない整えスポットに。
バラ園、植物園なども、不思議と気持ちが整理されるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おうし座さん(4月20日〜5月20日生まれ)の幸せのカルテあなたにとって整えとは、「小さな幸せを実感すること」です。
