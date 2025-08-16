shallmの最新曲「ゾンビ」のMVが公開された。

本映像は、楽曲のリリース当日に開催された『shallm 1st LIVE TOUR 2025 一揆』最終公演である東京 SHIBUYA CLUB QUATTRO公演での映像を収録したもの。shallmにとっては初となるライブ映像を用いたMVとなる。

また、shallmはオフィシャルサイトならびにファンクラブ『sh/room（シャルーム）』を開設。ファンクラブではデビューから現在まで、未公開だった写真や動画、liaによるブログなど、様々なコンテンツが公開予定となっている。

さらに、ファンクラブ会員限定ミニライブ『扉の向こうにいるのは』を10月5日に東京都民教会にて開催。演奏はピアノとボーカルのみで、普段は観ることのできないライブとなる予定だ。

・shallm コメント（「ゾンビ」MVについて）

三都市で生まれた衝動と熱が、胸の奥で眠る感情を揺さぶり、ゾンビのようにまた誰かに噛みつきながら、少しずつ世界を巡っていきますように。

（文＝リアルサウンド編集部）