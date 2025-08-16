「おひつじ座」さんの心と体を癒やす“整えスポット”！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「整えスポット」について解説します。
何かに集中して、他が気にならなくなる状態、いわゆる“ゾーンに入った”時、あなたは、完全な調和を感じるでしょう。
生きている実感があり、自分への信頼と自信に満たされるはず。熱中できる場所が、整えスポットです。
【よくある症状】
あなたは、やればできる人です。
でも、「やらされている」のも、「やらないといけない」のも、苦手でしょう。自分で決めて、自分で動かないとその気になれないため、なかなか無の境地までたどり着けないはず。
【おひつじ座さんの整えスポット】
1：活気
2：最新
3：早朝
喧騒（けんそう）の中でも、集中できるのがあなたの強みです。
周りにたくさんの人がいても、やるべきことが明確ならば、自然に整っていくでしょう。また、最先端の設備や早朝の空気の中でも、やる気を取り戻せるはず。
【処方箋】
・狭い場所
コックピットのように必要最低限のものに囲まれた空間は、あなたを集中させるでしょう。
オフィスならば、オープンなデスクよりも、衝立があるような限られたスポットがよいのです。推しの写真やグッズなどは引き出しの中にしまって、作業に使う物だけに特化するほうが、より早く整うはず。
駅にあるボックスオフィスのような空間も、考えをまとめるのに役立つはず。
卵の中に入るつもりで、自分自身と向き合う時間を作りましょう。
・ホットな場所
心身を整えるならば、王道の温冷浴がオススメです。
サウナと水風呂、休憩を組み合わせたサ活はもちろん、熱めのお風呂と水シャワーなど、簡易なやり方でも、気持ちがシャキッとするはず。
日の出を拝めるスポットに行く、そのまま、朝日を全身で浴びるのも、12星座トップバッターを担当するおひつじ座さんにピッタリな整えになるはず。
スポーツや格闘技の観戦など、活気を感じる場所も「負けていられない」という気持ちになるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
