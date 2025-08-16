＝LOVE高松瞳、キャミ姿で美肌輝く ディズニー満喫ショットに「スタイルレベチ」「爆イケお姉さんすぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/08/16】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の高松瞳（※「高」は正式には「はしごだか」）が14日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。東京ディズニーランドを訪れた際の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】イコラブ高松瞳、ほっそり二の腕際立つキャミ姿
高松は「初！夏ディズニー」と添え、パーク内で撮影した写真を公開。ミッキーマウスのカチューシャをつけ、グレーのキャミソール姿で美しい素肌を見せている。
この投稿にファンからは「爆イケお姉さんすぎる」「かっこいい」「スタイルレベチ」「夏が似合う」「前髪分けてるのも可愛い」「好きビジュすぎる」「ディズニー×瞳ちゃんは最強」など、さまざまな反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】イコラブ高松瞳、ほっそり二の腕際立つキャミ姿
◆高松瞳、キャミ姿でディズニー満喫
高松は「初！夏ディズニー」と添え、パーク内で撮影した写真を公開。ミッキーマウスのカチューシャをつけ、グレーのキャミソール姿で美しい素肌を見せている。
この投稿にファンからは「爆イケお姉さんすぎる」「かっこいい」「スタイルレベチ」「夏が似合う」「前髪分けてるのも可愛い」「好きビジュすぎる」「ディズニー×瞳ちゃんは最強」など、さまざまな反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】