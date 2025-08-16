2013年、現役女優として活躍する最中、突然のくも膜下出血で倒れ、入院、リハビリ生活を余儀なくされた女優の佳那晃子（69）。以来、表舞台から姿を消したままだ。その近況と12年半の苦境を、夫の放送作家・源高志さん（77）が明かした。【前編】に続き、【後編】では、病に至るまでの夫婦の波乱万丈の人生について、源さんの語りで明らかにする。1億7000万円の借金を背負った夫に妻がかけた言葉、そして、妻が取った大胆過ぎる行動とは。

2人の出会いは

2人が出会ったのは、1980年代後半。テレビ番組の仕事でのことだった。当時の佳那は映画『ザ・ウーマン』『魔界転生』『陽暉楼』、テレビドラマ『金曜日の妻たちへ』などに出演を果たし、バイプレーヤーながらその美貌と、時に大胆な妖艶演技で売れっ子となっていた。一方、源さんは『スター誕生！』『カックラキン大放送』などの人気番組の構成を手掛け、これもまた人気の放送作家であった。

源さんが振り返る。

「当時、渋谷にあったスタジオで、正月特番を作っていたんです。“特番だから豪華なメンバーを入れてくれ”と言ったら、プロデューサーが胸を張ってキャスティングしてきたのが、3人の女優とタレント。その一人が佳那晃子でした。当時、かみさんは映画やテレビによく出ていたんですが、私はそれらをあまり見ていなかったので、彼女のことを知らなかったんです。その打ち合わせが初めての出会いでした」

特番の視聴率が高く、番組はレギュラー化。古舘伊知郎やとんねるずも出演した。

「そんな事情でしばしば顔を合わせるようになり、収録の合間の時間に彼女とお茶をするようになった。そうこうしている間に、デートになり、付き合うようになっていったんです」

その頃、源さんには、妻と子がいたが、10年近くも別居中。実質的な破綻状態にあったが、子どもが高校生になるまでは籍を抜かないことにしていたという。

「そうした経緯で、結婚するまで3〜4年かかった」

結婚は1990年。マスコミがそれを報じたのは、さらに1年経った後だった。

家ではジャージ

こうして始まった結婚生活。映画やテレビでは、「妖艶な」という形容詞で語られることが多かった佳那。素顔はどんな女性だったのか。

「一言で言うと、男っぽい人でした。女優業についても、“まだまだ売れまくろう”とかそういう欲はなかった。さばさばしていて、小さい役でも自分が気に入れば何でも受け入れる。食事を作るのも、早いけど、うまくない。さっと作って“ご飯！”と呼びに来る。ブランド物の趣味なんて一切なく、家ではジャージの上下で過ごしていたくらいです。外出する時も帽子をかぶってリュックを背負って出ていくので、気付かれることはほとんどありませんでした。お互いにお互いの空間を尊重していたので、喧嘩をすることはほとんどなかった」

結婚後も、夫婦の仕事は順調だった。

巨額の借金

その生活に暗い影が落ちはじめたのは、1991年頃のこと。当時、源さんは独立し、自身の事務所を立ち上げ、10名ほどの従業員を抱えるまで事業を拡大していた。

「そこに、ある芸能プロダクションの社長から、新たなメディアを立ち上げるというプロジェクトが持ち込まれて。こっちも羽振りが良かったものですから、そこに、事務所でもうかった金を2億円くらい突っ込んでしまっていたんですよね。そうしたら、その社長がお金を持って逃げてしまった。真相は不明ですが、初めから詐欺目的ではなかったと思う。そのプロジェクトには他からも資金が集まり、10億近い資金が貯まっていた。それを見て魔が差してしまったんだと思います」

巨額の資金を失っただけに、源さんの事務所は一気に火の車となる。

「あちこちから借金を重ねることになった。次第に銀行も金を貸してくれなくなり、仕方なく悪い筋から借金せざるをえなくなった。結局、1年ちょっとで借金は3億から4億に広がっていきました」

進退窮まった源さん。破産も考えたが、それを救ったのが以下の佳那の言葉だったという。

――右から左に金を借りて回していくのはやめよう。一旦、全部、表に出して整理しよう。

写真集の発売

「そこではじめて弁護士さんに相談することにした。すると、見事なもので、筋の悪い借金を法的に整理しはじめたら、悪質な貸主はみな、逃げてくれたんです」（源さん）

残った金額は1億7000万円ほど。そこからは弁護士に金銭管理をすべて委託した。

「月にいくら稼ごうが、弁護士がこっちに戻してくれるのは生活費の35万円だけ。あとは稼ぎはすべて借金返済に使いました。当時、世田谷に持っていたマンションも売り、返済に回しました。それでも弁護士には“このペースで完済するのは10年かかりますよ”と言われました」

夫婦は猛烈に働いた。

「私は週に4〜5本、台本を書いた。そして、妻も映画やテレビの仕事だけでなく、写真集も出すことになりました」

それは、衣服を身に付けない姿でのショットも入っていた。

「カメラマンが持ってきた話です。本人も嫌がっていましたが、最後は、それで返せるんなら一肌脱ぐわ、と。当時、写真集がブームでしたし、本人も映画で何度かそうした姿を披露している。そこで決意したようです。私は“悪いな”と言うだけしかできませんでした」

借金苦の中、佳那は夫に何を思っていたのか。なぜ離婚という選択肢を取らなかったのか。

「怒ったことは一度もありませんでした。“馬鹿ねえ”とは言われましたけど……。インタビューに来た記者が、“離婚しないんですか”と聞いたら、“どうしてですか”と聞き返していたくらいです。“良い時も悪い時もあるのが夫婦だと思いますから”と。私にも、“悪いところから借りて右から左にするのではなくて、表に出しましょう”と。破産宣告の話もしましたが、それは嫌だ、とはっきりと言いました。で、“夫婦で返していきましょう”と」。

10年後、夫婦は借金を完済した。

ネフローゼに襲われ…

負債をゼロにした夫婦は、伊豆半島の伊東市に引っ越す。

「かみさんは、海が好きなんです。釣りもやりますし、シュノーケリングもする。釣りなんか一日中、飽きずに港で釣り糸を垂れているくらい。で、ゴタゴタが終わったんで、これからはゆっくりと海の近くで暮らそうと」

ようやく訪れたかに見える平穏な生活。しかし、運命はまだ佳那に試練を与えた。2006年に、ネフローゼの症状が出てきたのだ。

「老廃物がたまって身体が膨れ上がってしまいました。入院が6〜7カ月続き、その後もステロイド治療を続け、ようやく寛解したのが2012年頃です」

2人は熱海に新居を購入。が、それから1年も経たずに、今度は【前編】で詳述したように、くも膜下出血で倒れる。以後、現在に亘るまで入院生活を強いられることになるのである。

海が好きだから

12年半の間、看病のために毎日病院通いを続ける源さん。

「友達には“5年でやめるだろう”とか言われましたけどね。もう習慣になっています。今では、一日でも病院に行かないと罪の意識を感じるようになった。友達に呼ばれてどこかへ行って、見舞いにいけない時が時々あるじゃないですか。すると、心のどこかがチクッと痛む。風邪か何かで4〜5日行けなかった時もあるんですが、行ってみると元気。それを看護士さんに伝えると、“いやいや落ち込んでいましたよ”と言われる。やっぱり私もかみさんに生かされているんですよ」

改めて今後の生活を源さんはどう考えているのか。

「やっぱり海が好きなので、車椅子でも良いから、海岸に“散歩”できるようにして、海を見せてあげられるところまで回復させていきたいですね」

しかし、その源さんも既に77歳だ。

「先はそうは長くない。だから今は、何とかかみさんより長生きして、看取らないといけないと思っています。かみさんはもう、両親も実の弟も亡くなっていて、私しか身寄りがありませんから。私が先に死ねば、誰も見舞いに行く人がいなくなってしまうじゃないですか。何とかそこまでは頑張らなければと気を張っています」

【前編】で述べたように、源さんは佳那が倒れて以後、困窮し、生活保護を受けて暮らしている。

「金がないから、お墓も買えない。だから、かみさんが先に逝ったら、海に散骨してあげたいと思います。大好きな海だからきっと喜ぶでしょう。そして、その後、私が逝ったら、やはり伊豆の海に撒いてもらう…。結婚生活は、借金に闘病にと、いろいろなことがありましたが、これが私たち夫婦にふさわしい結末だと思っています」

