放送開始から50年以上が経つ今も、再放送が繰り返されているドラマがある。それが「刑事コロンボ」だ（現在はNHKBSや同4Kで不定期放送）。

1992年にTBSがおこなった調査によれば、「視聴者の心に残った、好きなテレビ番組」アンケートで2位という栄誉に輝いている。しかも同じNHKの「紅白歌合戦」を5位に抑えての名聞であった（1位は「3年B組金八先生」、3位は同率で「太陽にほえろ！」、「男女7人夏物語」）（※1）。

実際のドラマを観たことはなくとも、「コロンボ」と聞いただけで、あの、ヨレヨレのレインコートや、「ウチのカミさんが……」という口癖を思い出す方も多いだろう。「刑事コロンボ」は現在、配信（Hulu）や廉価版DVDでも楽しめる。イッキ見も可能な夏休みを前に、同作が一層楽しめる豆知識を公開したい。

まさに当たり役！

大人気も、NHKには苦情殺到!?

「刑事コロンボ」は、アメリカのNBCで1968年、日本では72年からNHKで放映が開始され、すぐに人気コンテンツになった。ストーリーの最初で犯人が罪を犯し、それがわかった上で話が進んで行く“倒叙もの”の推理ドラマで、犯人を富豪や弁護士や医者など、得てして“ハイソ”な人物に設定したことも、成功の要因となった。それを風采の上がらぬ刑事コロンボがじわじわ追い詰めて逮捕する姿が、なんとも痛快かつ、愉快、爽快だったわけである。

ところが、NHKには折に触れ、投書が殺到したという。中には〈コロンボの放送のお陰で、ウチの亭主も、夜、家にいることが多くなりました〉という好意的なものもあったが、そのほとんどが、NHKへの苦情だった。内容は好評なのに何故かというと、「刑事コロンボ」は土曜日、もしくは日曜日の夜8時からというのが、基本的な放送枠だった。なので、プロ野球のナイター中継の雨傘番組となることがあったのである。〈雨天中止の場合、『刑事コロンボ』放映〉とのラテ欄に怒ったファンたちが、不平、不満を投書したのだった。

〈「土曜の夜は雨になれ！雨なら野球放送がなくなり、コロンボが見られる」――そんなファンが激増している〉（「週刊平凡」1974年3月22日号）

〈「土曜日のナイター中継をすぐに中止して。たかがプロ野球のために、私の愛する人を消すとはなにごとですか」（19歳OLの投書。「ヤングレディ」。1974年6月10日号）

〈プロ野球ファンには殺されそうだが、土曜の夜はてるてる坊主をサカサにつって、全国的なる雨を祈りたい心境だ〉（作家・麻生千晶。「週刊朝日」1974年6月14日号）……。

さて、このコロンボ、実は役職は「刑事」ではない。ロサンゼルス市警殺人課所属で、NHKの吹き替えでは「警部」となっていた。ところが、実はこれも違っており、原語では、こう呼ばれていた。「lieutenant（警部補）」。これでは日本での訳出が違うことになるが、当時の放送関係者によれば、「警部補」とするとややこしくなるため、シンプルに「警部」に翻案したのだという。とはいえ、実際にアメリカの警察で「警部」というと、相当な管理職であり、一線の捜査の現場に出ることは少ないという。

この件を小粋に利用したのが脚本家の三谷幸喜氏。大のコロンボ好きとして知られ、オマージュさながら、人気ドラマ「古畑任三郎」を生み出した脚本家だが、その初期のタイトルは、ラテ欄含め、以下のようになっていた。

「警部補・古畑任三郎」（※第2シーズンより、名前のみのタイトルに）。

三谷氏の茶目っ気たっぷりの本作への敬意と言えるだろう。

ヨレヨレのコートは、ピーター・フォークの私物

コロンボといえば、ヨレヨレのレインコートだが、実はあのコート、演じた俳優、ピーター・フォークの私物だった。設定にオーバーコートとあったのを、フォークがレインコートと誤読したフシがあり、それを着て来たのでそのまま撮影に入った。因みにスーツや靴も自前のものだったとか。

予備に2〜3着のレインコートも持っていたが、ほとんど初回と同じのを着続け、シリーズが終わるとタンスに大切に保管された。なお、予備の物がチャリティー・オークションに出されたことがあり、高値をつけていた。

この、アイコンともいえるイメージを逆利用したのが、日本の服飾メーカー、オンワード樫山。1975年、ピーター・フォークを自社のブランド「マッケンジー」のCMに起用したのである。内容は、紺や白の同スーツを、ピーター・フォークがフォーマルかつ恰好良く着こなしているもの。くたびれたレインコートの印象があるだけに、極めて大きなインパクトを与えていた。

因みにピーター・フォークは、かねて日本の大企業からCMオファーを受けていたが（日本生命、東芝、日立製作所、サンヨーなど）、これが日本でのCM初出演となった。その一報が流れた時、オンワード樫山の株価が6円上がったというデータがある。こちらも、日本におけるコロンボ人気を物語る逸話と言って良いだろう。

“ウチのカミさん”が主人公のドラマ・シリーズがある

「ウチのカミさんが……」が口癖のコロンボだが、このカミさん、コロンボ本編のドラマには一度も姿を見せたことがない。ところが、カミさんが主人公のドラマ・シリーズが存在する。

タイトルは「ミセス・コロンボ」。1978年、「刑事コロンボ」が一旦終了となった後、売れる企画を探していた前出のNBCが制作。79年2月に放送が開始された。コロンボの愛犬や愛車は出て来るが、コロンボ自身は一切姿を見せないのが特徴。いわばコロンボのスピンオフ作品ということになるが、意外にも視聴率が大不振に陥った。

その理由は主人公の設定にあったと言われる。コロンボの生みの親と言っていい脚本家たちは主演に、“ウチのカミさん”らしく、アカデミー賞も受賞した実力派で、かつピーター・フォークより2歳上の“姉さん女房”、モーリン・ステイプルトン（当時54）を推したが、件のNBC社長は、23歳の新鋭、ケイト・マルグルーにすると言って聞かず。脚本家たちも降りてしまった。

コロンボには随分と若い妻がいるということとなり、制作会社のユニバーサルも、「ミセス・コロンボとコロンボの夫人は、同一人物ではない」と否定する始末。職業は記者（しかもアルバイト）という設定だったが、コロンボと違い、テキパキと事件を処理して行く姿も、反感を買ったのかも知れない。結局、シリーズ後半には「コロンボとは離婚した」という設定に変えられ、タイトルも「ミセス・キャラハンの冒険」に改題。約1年で番組は終了した。

なお、ピーター・フォークは2度結婚しており、再婚相手はシェラ･ダニーズという、22歳下の女優だった。しかもこのダニーズとフォークとの出会いはまさに「刑事コロンボ」で、結婚前に1度、結婚後は5度、「刑事コロンボ」で共演している。役柄は犯人の秘書や妻、もしくは犯人ということもあったが、得てしてコロンボが「ウチのカミさんがね……」と言うのを苦々しく聞く役どころで、一種の楽屋オチになっている。

昭和天皇も大ファン！

日本でも絶大な人気を誇る「刑事コロンボ」だが、昭和天皇も大ファンだったという話がある。

〈天皇陛下は、コロンボの大変なファンだそうだ〉（毎日新聞。1975年9月5日付朝刊）

〈わけても陛下はテレビ番組「刑事コロンボ」が大のお気に入り〉（朝日新聞。1975年9月3日付夕刊）

これらの記事が頻出したのは、1975年の秋だった。同時期、昭和天皇は訪米を控えており、10月8日にはロサンゼルスで市長主催の食事会への出席が決定していた。その際、昭和天皇に喜んでいただこうと、ピーター・フォークを列席させるのではという予測がなされたのである。当時の雑誌記事の中には、陛下がピーター・フォークに会うのを熱望しており、主催者側にもそちらをオファーしたというものまであった。

ところが当日、ピーター・フォークの臨席はなかった。当然だが、昭和天皇ご自身が「ファンである」と公言したことはない。「ニューズウィーク」日本版のインタビューで、同番組の視聴について聞かれた時も、視聴しているかどうかには否定的で、以下のようにお答えになっている。

〈一般の国民が非常に楽しんで見たと聞いています〉（『ニューズウィーク』日本版公式HP。2016年3月23日更新分）

真実が明らかになったのは2010年、ピーター・フォークの自伝が出版された時だった。同書内に、以下の一節があったのだ。

〈日本の天皇が訪米された時の話。（中略）ホワイトハウスに招かれた際、晩餐会に招待してみたい人物を尋ねられた陛下は「コロンボに会いたい」とおっしゃったそうだ。だけど、そのときちょうど撮影に入っていたわたしは、残念ながらお会いすることは叶わなかった〉（『ピーター・フォーク自伝 「刑事コロンボ」の素顔』東邦出版より）

因みに、コロンボが昭和天皇に謁見出来るかどうか、という当時の各記事では、得てして以下の心配で締められている。

〈遂にあのヨレヨレのレインコートを脱ぐ時が来るのか、注目だ〉

なんとも微笑ましいし、礼服姿も見たかった気がする。

愛車を盗まれている

事件が起こったのは1976年の5月。フィットネスジムに向かうため、ビバリーヒルズの自宅を出たピーター・フォークは、愛車を駐車場に停めた。そして3時間後、汗を流して帰って来ると、愛車は影も形もなくなっていたという。ドラマ内のコロンボの愛車は、何とも大衆的な量産車である『ブジョー404』だが、実際の愛車は71年型メルセデスベンツで、時価800万円以上の被害であった。

実はピーター・フォーク、盗難事件に遭うことが多く、1978年8月には主演映画「ブリンクス」のフィルムを盗まれている。前述の愛車盗難については、犯人がそれをピーター・フォークのものであることを知っていたかは不明だが、こちらは明らかにピーター・フォーク狙いの犯罪だった。というのは、この映画、実際にあった現金強奪事件を描いたものなのだが、捕まった犯人は監督が「各シーンがリアルに見えるように」アドバイザーとして呼んで来た、元窃盗犯の2人組だったのだ。

幸い、盗まれたのはネガではなかったため、すぐに復旧が可能となり事なきを得たが、どちらの件でもピーター・フォークは報道陣にこう聞かれたという。

「犯人の目星は、もうついてますか？」

娘は、私立探偵！

ピーター・フォークには前妻との間に2人の娘がおり、特に妹の方のキャサリンは、その奔放な言動が多く報道されることがあったため、日本でも知られた存在だった。

広く知られるのは、キャサリンが21歳の大学生時の出来事だ（1992年1月）。彼女は元々情緒不安定なところがあり、父のピーター・フォークは大学を辞めさせ、精神科医のカウンセリングを受けることを希望していた。ところがキャサリンがこれに応じず、ならばとフォークは学費の納入をストップ。すると、キャサリンは「学費を払って！」と逆にフォークをロサンゼルス上級裁に訴えたのである。この時は和解でことが済んだが、それから6年後、驚きのニュースが飛び込んで来た。なんとキャサリンは、コロンボの大向こうを張って、私立探偵になったというのである。

アメリカには私立探偵を養成する専門学校がいくつかあり、キャサリンはその中でも老舗の「ニック・ハリス・ディテクティブ・アカデミー」を卒業。カリフォルニア州公認の私立探偵の資格を手にし、探偵事務所に就職。張り込みや隠し撮りなどに精を出していたという。

本人は「父の出演していたドラマに影響を受けたわけではない」ときっぱり。「でも、将来的に自分の事務所が持てたら、社名にコロンボは入れたいわね」とちゃっかりしていた。

その後、キャサリンの消息が伝わったのは2008年末、ピーター・フォークが亡くなる3年前のことだった。アルツハイマー病を患いつつ、後妻と暮らしていたフォークに、財産管理人を置くよう裁判所に訴え出たのだ。理由は「父は記憶が減退しているので、財産の分与を巡って、容易に騙される可能性」があるというものだった。キャサリンは前妻の子であり、後妻（前掲のシェラ・デニーズ）とは、極めて仲が悪かったことも背景にあるだろう。

審議の結果は、「後妻を財産管理人に任命する」というもの。「ウチのカミさん」は、やはり強かったようだ。

人にもドラマにも歴史あり。コロンボが犯人を追い詰める際に、質問する決め台詞、「あともう一つだけ」をこの夏休みに、これまた名演とされる吹き替えでお楽しみ頂ければ幸いだ。

（※1）＝『（株）行動科学研究所』に委託し、首都圏在住の13歳から69歳の男女300人を対象にアンケート。「オレたちひょうきん族」や「8時だョ！全員集合」などを含む、これまでに放送された334のテレビ番組が記載された表の中から、1人につき10番組を選んで投票する形。結果は「調査情報 1992年7月号」（TBSメディア総研発行）より。

瑞 佐富郎

愛知県名古屋市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。「デイリー新潮」でもおなじみ、プロレス＆格闘技ライターとしての活動が中心で、著書も多数上梓しているが、元々は大島渚の片腕として知られた有名脚本家・田村孟に師事しており、映画、文学への造詣も深い。映画関連の執筆仕事として、「勝新伝説」 (宝島社)などがある。

