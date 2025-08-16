夕刊紙・日刊ゲンダイで数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけているコラムニストの峯田淳さん。これまでの取材データから、俳優、歌手、タレント、芸人……第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返る「人生を変えた『あの人』のひと言」。第29回は数々のギャグを生み出したコメディアンとして、そして俳優としても大活躍した小松政夫さん。付き人して支えた植木等さんとの心温まる秘話が満載です。

【写真を見る】終生「親父さん」と慕った師匠・植木等さんとの思い出フォト

「お呼びでない？」誕生の秘密

植木等の誰もが知っているギャグといえば、

「お呼びでない？……お呼びでない、ね。……こりゃまた失礼いたしました！」

粋な師弟愛を貫いた二人

これがどうやって生まれたギャグなのか、植木自身が「いつみても波瀾万丈」（日本テレビ系）でこう語ったそうだ。

人気番組「シャボン玉ホリデー」（同）に出ていた時のこと。植木は出番まで時間があり、楽屋で雑誌を読んでいた。そこに、当時の付き人だった小松政夫（20年没、享年78）が「親父さん、何しているんですか、出番ですよ」と声をかけたという。植木は「そうか」と、すぐにスタジオに行ったが、スタッフや出演者たちはキョトン……。まだ自分の出番ではなかったとわかる。そこで「お呼びでない？…」と、咄嗟に口から出たのが、あのギャグだったという。

しかし、12年に日刊ゲンダイに連載した「これからもギャグ人生」の中で、小松は「これは事実とは違う」と語った。

実際はどうだったのかというと、「なんとか小松を盛り立ててやろうという、優しい親心から生まれた作り話」だったという。小松は植木の付き人になる前、車のセールスマンをやっていた時代があるが、その頃、すでにこのギャグをテレビで見ていたそうだ。

福岡市生まれ。自宅は4階建ての三角ビルで、家業はお菓子屋。父親は紳士録に載るような人で背広は英国製でビシッと決めていた。両親と7人きょうだい（小松は上から5番目）の一家は、裕福な生活を送っていた。

ところが、中1の時に父親が急死し、貧乏のどん底に突き落とされる。引っ越した先の家賃が払えず、ついには共同トイレで二間のアパート生活。高校は夜学に行き、アルバイトで稼いだお金を家に入れた。卒業すると、横浜で就職した兄を頼って上京し、兄の独身寮に潜り込んだ。

上京したのはずっと役者になりたいと思っていたからで、養成所の試験も受け、内定をもらうが、お金がなくて諦める。その後、神奈川中央市場の魚屋、ケーキ屋、ハンコ屋などを転々とし、活路を見い出したのが口八丁のセールスの仕事だった。

始めはコピー機、次に横浜トヨペットのセールスマン。この時の営業部長が「空手チョップだよ〜ん」とギャグを飛ばす面白い人で、小松のギャグ人生はこの頃からすでに始まっていた。

「親父さん」

植木の付き人になるのは週刊誌の「付き人兼運転手募集」の囲み記事がきっかけ。小松は600人ほどの中から選ばれた。

セールスマン時代の苦労を後にテレビなどが取り上げているが、植木が小松を盛り立てようと思ったのは、苦労の多かった自分の人生を知っていたのが理由だと、小松は語った。

植木の小松への思いは格別といっていい。

「君はお父さんを早くに亡くされたようだが、オレのことを何と呼ぶ？」

植木にこう訊かれた小松が、

「親父さんでいいですか」

と答えると、「『先生』なんて言ったら張り倒そうと思っていた」と、声を荒らげたという。

付き人になり、テレビに出るようになって、「植木等ショー」（TBS系）もスタートしたが、ネタに困って、5歳の玉乗り少年を登場させたことがあった。これを小松がやって大失敗し、本番が遅れるアクシデントに。しかもこの日のメインゲストは、ハナ肇とクレージーキャッツ。植木は小松が謝る前に「うちの松崎（小松の本名）が迷惑をかけてごめん」と詫びを入れ、小松を咎め立てするようなことはなかった。

中曽根康弘を始めとする政財界や芸能界の重鎮がズラリと顔を揃えるゴルフコンペでのこと。植木は運転手の小松をひな壇にあげて、

「みなさん、松崎といいます。今に大スターになりますから、お見知りおきください」

と、紹介してくれたこともあった。

ホロッとさせられる、有名なかけそばのエピソードもある。

小松が車を磨いているうちにいつものかけそばを食べ損ねた。それを知っている植木は帰りにそば屋に立ち寄った。小松は先に出てきたかけそばを食べていたが、天丼とカツ丼を頼んだ植木は「2つも食べられない。これ食ってくれ」と、カツ丼を小松の前に押し出した。

「明日からこなくていい」

付き人生活は3年10カ月。ある日、小松は運転中に「明日からこなくていい」と言われて「クビか！」と思った。しかし、「マネージャーも給料も決めてきた」と独り立ちをすべてお膳立てした植木の一言だった。

植木の父は真言宗大谷派の住職で、植木も僧侶を目指していたほど、至ってマジメ人間だったことは知られている。

しかし、バンドマンを経て、メンバーとなったクレージーキャッツが「シャボン玉ホリデー」で大人気に。「お呼びでない」、「わかっちゃいるけど、やめられねぇ」などのギャグ、「昭和の無責任男」シリーズで、おふざけ路線を突っ走った。表と裏の顔がこれほどくっきりと異なる人も珍しい。

一世を風靡した後、植木を苦しめたのは病魔だった。長い間、肺気腫を患い、「水の中で立とうとして足が着かなくなってアップアップしているような状態だった」そうだ。それでも07年に80歳で亡くなる前に、明治座の舞台で、師弟は共演することができた。

舞台が終わってから小松に巻紙の封書が届いた。そこには「20年ぶりに君と一緒に芝居をしたが、腕を上げたなと誇らしかった」と書いてあった。

小松自ら「これほど濃密な師弟関係は他では聞いたことがありません」と連載を結んだ。

