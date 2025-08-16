真田の城と信州最古の名湯

相変わらず訪れる人が多い各地の城。夏休みは遠方まで足を延ばす絶好のチャンスですが、昨今の夏はいかんせん暑くて――。でも、歩いたあと温泉に浸って汗を流せるなら、話は別ではないでしょうか。暑い夏にも訪れやすく、しかも温泉と併せて楽しめる、とっておきの城を紹介しましょう。

【写真で見る】盛夏の散策にぴったり…湯と楽しめる「城」7選

第7位は上田城（長野県上田市）。真田昌幸が築き、徳川の軍勢を二度にわたり寄せつけなかった名城として知られます。もっとも現在の上田城は、元和8年（1622）に小諸（長野県小諸市）から移ってきた仙石忠政が再建したもので、真田時代の遺構はありませんが、縄張りは真田時代のものが踏襲されていると考えられます。なかでも、かつて千曲川に面していた尼ヶ淵の断崖下から見上げた光景は圧巻で、この城が敵を寄せつけない堅城だったことを彷彿とさせます。

上田城

尼ヶ淵からの景観は、現存する2棟の櫓（1棟は遊廓に移築されたのち戻された）がアクセントになっています。遊廓から戻され復元された櫓は2棟あって、それらが両脇に建つ本丸東虎口には、平成6年（1994）に櫓門と塀が伝統工法で復元され、本丸入口は往時の威容を取り戻しています。

上田市内には、上田電鉄別所線やバスで30分ほどのところに、信州最古という1000年以上の歴史を誇る別所温泉があります。弱アルカリ性の単純硫黄泉で、肌がすべすべになると評判です。標高570メートルの高地ならではの涼しさも魅力です。

箱根温泉も城とセットで楽しめる

第6位は丸岡城（福井県坂井市）。現存12天守のひとつがあります。以前は現存最古と信じられていましたが、近年の学術調査で、寛永3年（1626）以降に建てられたことがわかりました。しかし、2重3階の小さな天守は、初期の天守に通じる望楼型の古風な外観が魅力で、屋根には寒冷地の越前（福井県北東部）ならではの石瓦が葺かれているなど、この城にしかない特徴も多いです。

昭和23年（1948）の福井地震では、天守台の石垣もろとも倒壊しましたが、幸い、その数年前に行われた解体修理の詳細な記録が残っていて、もとの部材を極力使って再建されました。そんな不屈の城はいま国宝指定をめざしていて、それを勝ちとるためにも、城山の整備が進められようとしています。

城山は麓からは簡単に登ることができ、歩く距離が少ない点も、夏に訪れるのに適しています。丸岡城からバスで十数分のところには福井県屈指の温泉街、芦原温泉（福井県あわら市）があります。含塩化土類食塩泉で、温泉療法医が勧める名湯百選にも選ばれています。

第5位には山中城（静岡県三島市）を挙げます。永禄年間（1558〜70）に小田原の北条氏康が築いたとされ、天正18年（1590）の豊臣秀吉の小田原征伐で、7万の軍政に攻められて落城しました。

この城は昭和48年（1973）からの発掘調査で、畝堀や障子堀の存在が明らかになり、それらが見事に復元整備されていて見応えがあります。畝堀とは、堀を仕切る土手状の畝を掘り残した空堀で、障子堀とは、いくつもの畝を掘り残し、堀のなかをベルギーワッフルのように細かく区画した堀です。昔は堀がもっと深く、斜面は滑りやすい関東ローム層が露出していたので、堀に落ちた敵は容易に登れないまま撃たれる、という仕組みでした。

山中城は静岡県に属しますが、箱根峠（神奈川県箱根町）から三島方向に少し下ったところにあるので、日本有数の温泉地である箱根温泉は目と鼻の距離。箱根は泉質もさまざまで、山中城で歴史探索をしたのち箱根温泉でリラックスというのは、魅力のコースです。

2つの国宝天守と歴史的名湯

第4位は松本城（長野県松本市）です。現存12天守のうち、姫路城とこの松本城だけが5重です。しかも、姫路城の白亜と対照的に漆黒で、実際、下見板には黒漆が塗られ、毎年塗り替えられています。また、大天守の左に渡櫓と乾小天守、右に辰巳櫓と月見櫓を従えたシルエットは、絶妙に均整がとれていて美しいです。

大天守は大坂夏の陣が起きた慶長20年（1615）年ごろの創建とされますが、乾小天守は文禄年間（1592〜96）の建築の可能性が高く、そうなら日本最古の天守建築ということになります。また、松本城は平地に築かれた平城なので坂がなく、暑い夏に訪れやすいのも特徴です。

市内には1000年以上の歴史があり、江戸時代には松本藩主の奥座敷でもあった浅間温泉があります。アルカリ性単純温泉で、宮家や文人らにも好まれた名湯です。

松本城天守は国宝ですが、第3位も国宝の天守がある松江城（島根県松江市）です。慶長12年（1607）ごろに工事がはじまり、慶長15年（1610）末に完成したこの天守は、現存12天守のなかでは、1階の床面積が姫路城に次ぐ2番目、高さは姫路城、松本城に次ぐ3番目の規模で、どっしりとして存在感があります。各階とも軒裏が白木のままなので、古風で無骨な印象も受け、それがまた魅力です。

天守以外にも、標高28.4メートルの亀田山に築かれた石垣や、その周囲の堀などもよく残り、その周囲の外堀等も日本の城では例外的によく残っています。堀川めぐりの遊覧船に乗れば、天守を眺めながら城の周囲の堀をめぐることができ、暑い夏にぴったりです。

市内には『枕草子』にも記された玉造温泉があります。古くから美肌の湯として知られ、さる製薬会社の調査では、ここの泉質には化粧水に匹敵するほどの潤い効果があると評価されています。

キリシタンの殉教に思いを馳せる城と温泉

第2位には島原城（長崎県島原市）と原城（長崎県南島原市）の2つを挙げます。島原城は、キリシタン大名だった有馬晴信の旧領に封じられた松倉重政が、4万3,000石の禄高にそぐわない規模で築いた壮大な城です。築城のためにも領民たちから過酷に取り立て、また重労働を科した結果、寛永14年（1637）に発生した史上最大の一揆、島原の乱を招いたのです。

昭和39年（1964）に鉄筋コンクリート造で復興された天守や、その前後に復興された3棟の三重櫓が建ち、天守の内部はキリシタン関係の博物館としては、日本有数の充実度です。2025年3月には国指定史跡になったばかりでもあります。

続いて、海に突き出した原城は、有馬晴信が大きく改修した城ですが、それ以上に、廃城になったのち、島原の乱で天草四郎を総大将とする一揆軍が立てこもったことで知られます。3万7,000人と記録される（1万人以上少なかった可能性も指摘されます）一揆勢が寛永15年（1638）2月28日、幕府側の討伐軍の総攻撃で皆殺しにされた悲劇の城です。

乱の制圧後、徹底的に破壊されましたが、平成4年（1992）から毎年重ねられた発掘調査を経て、その姿が明らかにされています。現在では、門や櫓の跡、残された石垣などもかなり整備され、一揆軍の動きを追うことも、鎮圧後、どのように破壊されたかを見ることもできます。

これらの城とセットでぜひ訪れたいのが雲仙温泉です。雲仙天草国立公園内にあり、硫酸酸性の濃い硫黄泉が特徴です。リラックスできるのはもちろんですが、地底から蒸気と熱気が噴き出す「地獄」と呼ばれる名所も見逃せません。ここでは多くのキリシタンが、逆さ吊りで熱湯に浸けられるなどして殉教しました。それも島原の乱の一因になったのです。

江戸時代に近い城の景色と日本三古湯

いよいよ第1位です。松山城（愛媛県松山市）を挙げます。本丸は標高132メートルの山頂にありますが、ゴンドラかリフトで登れるので、猛暑でも苦はありません。松山城にも現存12天守のひとつがあります。天明4年（1784）に落雷で焼失後、安政元年（1854）に再建された、現存するなかでは一番新しい天守ですが、基本的に慶長年間（1596〜1615）の創建時の意匠を踏襲しているようです。

天守だけではありません。重要文化財21棟のほか、伝統工法による木造で復元された建造物群が建ち並び、江戸時代に近い景観が広がります。風通しがいい本丸や、3重3階の天守の最上階からは、瀬戸内海も眺められます。

また、本丸内の売店と食堂を兼ねた「城山荘」は、食事も甘味も城の敷地内の店としては破格の味だと思います。とくにここの「伊予感かき氷」より美味しいかき氷は、個人的には想像できません。これが食べられるだけでも、夏に訪れる価値があります。

そして近くには、日本三古湯のひとつで、万葉集にも歌われている道後温泉があるのがうれしいです。明治時代に建てられた有名な道後温泉本館は、大規模な保存修理工事が昨年夏に終わっています。道後温泉の至近距離には、街中の中世城郭としては異例なほどよく残る湯築城もあり（日本100名城のひとつです）、城と湯を幾重にも楽しめます。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

