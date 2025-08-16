MLBナ・リーグの西地区でパドレスと首位争いをしているドジャースは、8月13日（日本時間14日）にエンゼルス戦に逆転負けを喫して4連敗。4月28日以来守り続けてきた首位の座をパドレスに明け渡した。

【写真】批判的なコメントが目立つようになったデーブ・ロバーツ監督。他、エンゼルス戦の５回途中で降板するドジャースの大谷翔平

連敗中でも大谷翔平は4試合連続本塁打を放つなど打撃好調だが、デーブ・ロバーツ監督の批判的なコメントが目立つようになった。特に10日（同11日）の本拠地でのブルージェイズ戦後は、「彼の判断だったが、良い野球選手とは言えなかった」と手厳しかった。

3対2とリードしている6回の打席で、大谷はセンター前ヒットを放って出塁。すかさず二盗に成功した。その後、二死1塁2塁の場面で大谷が三盗を敢行し失敗。打者は首位打者の4番・フリーマンだったが、追加点のチャンスを逃すことになり、試合後のロバーツ監督の辛辣コメントにつながった。

さらに4対5と1点ビハインドの9回裏の一死満塁の場面で、大谷がフルカウントから低目のスイーパーに空振り三振。これに対してもロバーツ監督は、「三振するという結果は全く予想していなかった。あの投手は速球派ではない。センター方向を意識してスイングするべき。低めの球を追いかけてしまい、それは絶対に避けなければならないプレーだ」と断じた。

「ホームラン1本打ったら、後は三振」

「ABEMA」の独占インタビュー企画『おはようロバーツ』でロバーツ監督は、「三振は気に食わないし、気にするよ。ホームランを1本打ったら、後は三振」とコメント。「翔平は少し大振りしすぎていると思う。もっと二塁打を打つ意識を持つべき。二塁打を狙えばホームランも出るし、バッティングの調子も上がる」と厳しい口調で話した。

翌11日（同12日）の古巣エンゼルス戦の8回、大谷はライトスタンドに3試合連続本塁打となる42号を放つが、ゲームは4対7と敗れてパドレスと1ゲーム差に。さらに13日（同14日）、大谷は先発登板をしたが、5回途中4失点で降板。ドジャースは8回に逆転を許して5対6で4連敗となり、ついに地区2位に転落した。

そうしたなか、なぜロバーツ監督から批判的な指摘が相次いで出るようになったのか。『完全メジャーリーグ・完全データ選手名鑑2025』の編著者でスポーツライターの友成那智氏はこう分析する。

「ドジャースの尻に火がついた状況のなか、二刀流復活を前倒しにした大谷が盗塁で暴走気味など奔放すぎる状況。これ以上、ゲームを壊されたくないと釘を刺したのではないか。ポストシーズンでは大谷の二刀流に頼らざるをえないわけですが、ここで手綱を引き締めないといけないと考えている可能性があります」

ポストシーズン進出は確実でも…

実際、優勝が確実視されていた西地区の争いは厳しいものになっている。

「7月末のトレード期限最終日にパドレスは大補強に動き、最速167キロの速球を武器に高い奪三振率を誇ることから“死神”の愛称があるアスレチックスの守護神メーソン・ミラーを獲得した。ロイヤルズの捕手のフレディ・フェルミン、オリオールズの強打者ライアン・オハーンとラモン・ロレアノも加わりました。

パドレスは得点力の低さが課題だったが、今回の補強でかなり得点能力が上がった。8月にパドレスとドジャースの直接対決3連戦が2回ある。これで優勝ラインは96勝といわれている地区優勝がどちらになるか、先が見えてくる。まだドジャース有利と見ていますが、厳しい争いです」（友成氏）

ただ、ドジャースは地区優勝ができなかった場合でも、ワイルドカードの3チームには食い込める見込みだ。

「ナ・リーグのシード1位は100勝ペースの中地区のブリュワーズで決まりです。2位は東地区のフィリーズになるとして、3位がドジャースとパドレスが星を潰し合う西地区になるのではないか。

ドジャースが西地区2位となっても、3枠あるワイルドカードでプレーオフに進めるのは間違いないが、西地区優勝のほうが有利な組み合わせとなることはたしかでしょう」（同前）

ポストシーズン進出は確実でも、やはり目指すは地区優勝、そしてその先にある2年連続のワールドシリーズ制覇だ。ロバーツ監督の大谷への叱咤は飛び続けるのだろうか。