今年5月、第75代横綱となった、二所ノ関部屋所属の大の里（25）。初土俵から13場所での昇進は、横綱の地位が明文化された明治42年以降、最速となる。今後、角界を背負って立つことが期待されるが、実は週刊新潮は過去に大の里の「ウラの顔」について報じている。

＊＊＊

【実際の写真】「肛門に酒瓶を突っ込み…」 風紀が崩壊した「二所ノ関部屋」の乱痴気飲み会の様子

「向こう10年、大相撲は安泰」

新横綱として迎えた名古屋場所では、平幕力士に4敗し、最後まで優勝に絡むことのなかった大の里だが、二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）以来の日本出身横綱ということで大きな期待がかかるところだ。

また、8月3日には、夏巡業の開幕となる大阪・関西万博場所に出場し、白熱のぶつかり合いを披露。大の里は「相撲が世界的に知ってもらえるのはありがたいこと」と今後の角界を担う横綱らしいコメントを寄せた。

大の里

しかし、大の里には以前から指摘されていた、ある「悪癖」が……。週刊新潮が過去に報じていた不祥事について振り返る。

（「週刊新潮」 2025年6月5日号をもとに加筆・修正しました。日付や年齢、肩書などは当時のまま）

大の里は“特別扱い”

大の里の不祥事――それは未成年で番付外だった年下の兄弟子、総勢山（そうせいざん・20）に風呂場で飲酒を強いるなどのイジメを繰り返していた件だ。大の里は酔いつぶれる総勢山の様子を面白がり、笑っていたという。問題行動の全容は、関連記事【「稽古は週に3日で、相撲部屋の体を成していない」「弟子の悪質アルハラも」 二所ノ関部屋で何が起きているのか】に詳しい。

相撲協会は当時、「週刊新潮」の取材には一切答えず、先手を打って大の里が総勢山と飲酒していた事実のみを公表。協会を慌てさせるワルっぷりがあらわになった。

彼の“困りごと”は他にもある。二所ノ関部屋の関係者が嘆くには、

「大の里は総勢山に対してだけでなく、他の兄弟子にも平気で“先輩イジリ”をするんですよ」

先輩に対して？

「はい、先輩にちょっかいを出し、本気で“やめろ”と怒られても、みなの前で何度も繰り返す。相手が迷惑がっているのを見るのが楽しくて仕方がない感じで。そういう時、いつも悪童面して笑っていますよ」（同）

「親方がしつけなければいけないのに」

角界は長幼の序に厳しいはずでは？

「部屋の中では大の里だけが特別扱いですから……。番付でナンバー2の十両・白熊（26）だって、負けたら二所ノ関親方からこっぴどく叱られるのに、大の里はほとんど何も言われない。その上、後援会の関係者までが“ウチは泰輝（だいき・大の里の本名）の部屋だから”と手放しで褒めちぎるありさまで、誰も彼をとがめられなかった。結果、抑えが利かなくなったんです。親方がしつけなければいけないのに、何しろ大物新横綱なので」（同）

192センチ、191キロの巨体にして俊敏さは比類ないと絶賛される大の里。

「右差しで前に出る相撲が得意です。近頃は左のおっつけもうまくなり、より推進力が増した。強さは圧倒的ですね」（相撲記者）

大物の評を超えた真の大横綱たるには「心技体」の充実が必須だが……。

デイリー新潮編集部