¡¡¡ÖËÙÅÄÍ´Èþ»Ò¥Ç¥Ó¥å¡¼£´£°¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡Á£Ì£å£ç£å£î£ä£á£ò£ù¡¡£Å£ö£é£ä£å£î£ã£å¡Á¡×¡Ê£±£µÆü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¤Ï¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤ÈÁÈ¤ß¡¢ËÙÅÄÍ´Èþ»Ò¡õ£Ó£á£ò£å£å£åÁÈ¤ÈÂÐÀï¡£Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¤¬°ÅÅ¾¤·¡¢¥ï¥ó¥Ç¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£ËÙÅÄ¤Ë¾¸Äì¤«¤é¤ÎÂÎ¸Ç¤á¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¥¾å¡£»î¹ç¸å¤Ï¥¢¥¸¥ã¤òµêÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¢¥¸¥ã¡£¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯Åª³Î¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¿¥¦¥Ê¥®¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥¸¥ã¤¬£Ó£á£ò£å£å£å¤ËÂ³¤¡¢ËÙÅÄ¤ò°ìÅÍ´Ì¤Ç¹¶·â¡£¥¦¥Ê¥®¤ÏËÙÅÄ¤ò±©¸ò¤¤Äù¤á¤·¡¢¥¢¥¸¥ã¤ÎÎ¢·ý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢À£Á°¤ÇÃ¦½Ð¤µ¤ì¼«¿È¤Ë¸íÇú¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞËÙÅÄ¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤¿¥¦¥Ê¥®¤Ï¡¢¥¢¥¸¥ã¤«¤é¡Ö¼«¿®»ý¤Ã¤ÆÆ²¡¹¤È¤·¤È¤±¡£ÇÏ¼¯¤«¤ªÁ°¤Ï¡£¤ªÁ°¤¬°¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢¸íÇú¤Î¾ìÌÌ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö°ã¤¦¡ª¥¢¥¸¥ã¤¬Î¢·ý»ß¤á¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¥³¥³¤Ç¡×¤È¼«¿È¤ÎËË¤ò»Øº¹¤·¶«¤ó¤À¡£
¡¡¥¢¥¸¥ã¤«¤é¡Ö»ß¤Þ¤ó¤Í¤¨¤èÎ¢·ý¤Ï¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ç¤¤ë¤«¤é¡ª¥¢¥ì¤ÇÈô¤ó¤À¤ó¤À¤è¡¢ÄË¤¤¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¥¢¥¸¥ã¤¬¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤µ¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¤³¤ì¤ÇÌ¿Á´Éô¼è¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤µ¡Ä¡×¤È¤Þ¤È¤á¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥¦¥Ê¥®¤Ï¡ÖÆ±¤¸¥«¡¼¥É¤Ç¤â¤¦£±²ó¤ä¤í¤¦¡ª¡×¤È¸ý¤ò¶´¤ó¤À¡£
¡¡½Â¤ë¥¢¥¸¥ã¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡ª¡×¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤è¡ª¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤ë¥¦¥Ê¥®¡£¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤â¹¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¹¥¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥ã¤«¤é¡Ö»î¹çÃæ¤Ë´é¾å¤²¤Æ¤Ö¤ó²¥¤ì¡£ÇÜ¤Ö¤ó²¥¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹Ô¤¤ã¤¢¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤·¤ç¡£ÄË¤¤¤Î¤ò¤ä¤»²æËý¤¹¤ë¤Î¤â¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾¦Çä¤À¤è¡×¤È¿®Ç°¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¡¢°ì¿Í»Ä¤µ¤ì¤¿¥¦¥Ê¥®¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤Î¥¢¥¸¥ã¡¢¤¹¤°¤¤¤¤¤È¤³¤í¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤éº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¡¢¥¥å¡¼¥È¤ËÏÃ¤·¤Æ»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£