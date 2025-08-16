「Yue×FETICO」コラボランジェリーで新しい女性像を表現
ワコールのランジェリーブランド「Yue」と、女性らしいボディコンシャスなデザインで知られる「FETICO」が初めて手を組んだコラボレーションが実現しました。新作ランジェリー＆アウターは、シンプルでありながらも洗練されたデザインが特徴。日常でも心地よく過ごせるだけでなく、ファッション性の高いアイテムが揃っています。自由で新しい女性像を表現する、心ときめくアイテムに注目です。
「Yue」×「FETICO」初のコラボアイテム登場
今回のコラボレーションでは、ワコールの「Yue」と「FETICO」が、感性に響く美しさを融合させたランジェリーとアウターを発表。
【FETICOコラボ】［ブラジャー］
価格：20,900円（税込）～
サイズ：M(カラー：BL/WI)
【FETICOコラボ】［Tバックショーツ］
価格：10,450円（税込）
サイズ：M(カラー：BL/WI)
【FETICOコラボ】［ブラキャミソール］
価格：33,000円（税込）
サイズ：M/L(カラー：BL/WI)
【FETICOコラボ】［ドレス］
価格：90,200円（税込）
サイズ：M(カラー：BL/WI)
【FETICOコラボ】［カーディガン］
価格：90,200円（税込）
ブラジャー、ショーツ、ブラキャミソールに加え、ドレスやカーディガンもラインナップされ、コーディネートを楽しむことができます。
どれも日本の職人技が光る高品質で、女性の身体の美しさを引き立てるデザインが魅力的です。
サイズ：M(カラー：BL/WI)
上品で洗練されたデザインで新しい女性像を表現
セレクトショップで配布するステッカー
8月28日(木)より、全国の取扱店舗、ワコールウェブストアやFETICO EC Site、東京・名古屋・大阪などのショップでも発売されます。
先行予約と同様、数量限定でオリジナルステッカーをお渡し。
「FETICO」らしい美しさと「Yue」のベーシックな魅力を融合させたこのコラボアイテムは、シンプルながらも圧倒的な存在感を持っています。
ブラジャーやショーツのディテールにこだわり、快適な着心地を追求しつつ、デザイン性も高い。
ブラックとワインカラーで展開されるアイテムは、どれもファッションとランジェリーが一体となった新しいスタイルを提案しています。
女性らしさと自由さを引き出す「Yue」×「FETICO」コラボ
「Yue」×「FETICO」のコラボレーションアイテムは、シンプルでありながら上品で洗練されたデザインが特徴です。
日常で着ることのできるランジェリーとしてだけでなく、ファッションとしても楽しめるアイテムばかり。
新しい女性像を表現し、女性の美しさを引き立てるランジェリーを探しているなら、ぜひチェックしてみてください。心地よさと美しさを兼ね備えたコレクションに、きっと満足するはずです。