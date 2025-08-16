「Yue×FETICO」コラボランジェリーで新しい女性像を表現

ワコールのランジェリーブランド「Yue」と、女性らしいボディコンシャスなデザインで知られる「FETICO」が初めて手を組んだコラボレーションが実現しました。新作ランジェリー＆アウターは、シンプルでありながらも洗練されたデザインが特徴。日常でも心地よく過ごせるだけでなく、ファッション性の高いアイテムが揃っています。自由で新しい女性像を表現する、心ときめくアイテムに注目です。

「Yue」×「FETICO」初のコラボアイテム登場



今回のコラボレーションでは、ワコールの「Yue」と「FETICO」が、感性に響く美しさを融合させたランジェリーとアウターを発表。

【FETICOコラボ】［ブラジャー］

価格：20,900円（税込）～

サイズ：M(カラー：BL/WI)

【FETICOコラボ】［Tバックショーツ］

価格：10,450円（税込）

サイズ：M(カラー：BL/WI)

【FETICOコラボ】［ブラキャミソール］

価格：33,000円（税込）

サイズ：M/L(カラー：BL/WI)

【FETICOコラボ】［ドレス］

価格：90,200円（税込）

サイズ：M(カラー：BL/WI)

【FETICOコラボ】［カーディガン］

価格：90,200円（税込）

ブラジャー、ショーツ、ブラキャミソールに加え、ドレスやカーディガンもラインナップされ、コーディネートを楽しむことができます。

どれも日本の職人技が光る高品質で、女性の身体の美しさを引き立てるデザインが魅力的です。

サイズ：M(カラー：BL/WI)

上品で洗練されたデザインで新しい女性像を表現

セレクトショップで配布するステッカー

8月28日(木)より、全国の取扱店舗、ワコールウェブストアやFETICO EC Site、東京・名古屋・大阪などのショップでも発売されます。

先行予約と同様、数量限定でオリジナルステッカーをお渡し。

「FETICO」らしい美しさと「Yue」のベーシックな魅力を融合させたこのコラボアイテムは、シンプルながらも圧倒的な存在感を持っています。

ブラジャーやショーツのディテールにこだわり、快適な着心地を追求しつつ、デザイン性も高い。

ブラックとワインカラーで展開されるアイテムは、どれもファッションとランジェリーが一体となった新しいスタイルを提案しています。

女性らしさと自由さを引き出す「Yue」×「FETICO」コラボ



「Yue」×「FETICO」のコラボレーションアイテムは、シンプルでありながら上品で洗練されたデザインが特徴です。

日常で着ることのできるランジェリーとしてだけでなく、ファッションとしても楽しめるアイテムばかり。

新しい女性像を表現し、女性の美しさを引き立てるランジェリーを探しているなら、ぜひチェックしてみてください。心地よさと美しさを兼ね備えたコレクションに、きっと満足するはずです。