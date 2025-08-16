¡Ú´ÚÎ®¡ÛIVE¤Î¥í¥é¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡¦¥Ù¥ë¥ê¥óÉñÂæÎ¢¡¡KBS2¤¬ÊüÁ÷Í½Äê¡¡°ÜÆ°¡¢¥ê¥Ï¡¢ËÜÈÖ¤ÎÎ¢Â¦¤â
À¤³¦4Âç²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖLollapalooza Brrlin¡Ê¥í¥é¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î7·î12Æü¤ÎÉñÂæ¤Ç¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢55Ê¬´Ö¤ÎÉñÂæ¤òÂçÀ¹¶·¤Ç½ª¤¨¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
´Ú¹ñ¸ø±ÄÊüÁ÷KBS2¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ë¡¢IVE¥á¥ó¥Ð¡¼GAEUL¡Ê¥¬¥¦¥ë¡Ë¡¢REI¡Ê¥ì¥¤¡Ë¡¢LIZ¡Ê¥ê¥º¡Ë¡¢LEESEO¡Ê¥¤¥½¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï17ÆüÍ¼Êý¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Í½¹ðÊÔ¤Ç°ìÉôÆâÍÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
´Ú¹ñ³ÆÊüÁ÷¶É¤Î¿·¿Í¾Þ¡¢Âç¾Þ¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÊÆ»ï¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹ÁªÄê¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë30ºÐ°Ê²¼30¿Í¡×Áª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿IVE¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ï¥á¥¤¥ó¤Ç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢ÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂ©µÍ¤Þ¤ëÎ¹Äø¤òÀ¸¡¹¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£20»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥ÈÄ¾¸å¡¢»þº¹¥Ü¥±¤â¤Ê¤¯¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÆÍÆþ¡£¥Ð¥ó¥É¥Á¡¼¥à¡¢¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤ËÊÔ¶Ê¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¡¢Æ°Àþ¤Ê¤É¤òËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¸ø±éÅöÆü¡¢Ë½±«¤È¶¯É÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢µÞ¤ËÆ°ÀþÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢5Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬¡¢IVE¤Î²Î¤ò¹ç¾§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅì°¡¤Ï17Æü¡Ö¹ë±«¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ìÉñÂæ¡¢¸½¾ì¤ÎÇ®¤¤Ç®µ¤¤¬¡¢ÊüÁ÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£ÆÃ¤Ë¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸ø±é¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÞ¤ÊÊÑ¹¹¤È°µÇ÷¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤ò´°À®¤µ¤»¤¿²áÄø¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£