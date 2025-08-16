go!go!vanillasが、9月24日にリリースするニューEP『SCARY MONSTERS EP』の収録内容を公開した。

（関連：KANA-BOON、go!go!vanillas、THE ORAL CIGARETTES……“アニソン×ロック”の新潮流、作品愛とバンドの矜持の両立）

本作には、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールエンディングテーマ「ダンデライオン」を始め、タイトルトラック「SCARY MONSTER」や、柳沢進太郎（Gt）が制作した、新曲としては約3年ぶりの発表となる「正体」などを含む全5曲を収録。あわせてトラックリストも公開されている。

また、本作のCD＋Blu-ray／CD＋DVD盤に収録される『LIVE FILM -Lab. TOUR 2024-2025 at 日本武道館-』より「クロスロオオオード」のライブ映像を公開。柳沢のギターソロから始まり、オーディエンスと一緒に作っていくバンドらしいステージとなっている。なお、同特典映像には、メンバーによるオーディオコメンタリーも副音声として収録される。

（文＝リアルサウンド編集部）