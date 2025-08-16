「全国高校野球選手権・３回戦、日大三９−４高川学園」（１６日、甲子園球場）

日大三が序盤から猛攻で圧倒し、２０１８年以来の夏８強入りを大会一番乗りで果たした。

１５安打９得点。自慢の強力打線で相手をねじ伏せたように見えるが、三木監督は「近藤がとらえられていたんで、どうなるかっていうのはあった。なんとか二回、三回から粘りの投球をしてくれたので、打線がそれにつられて頑張ってくれた」。先発で１０安打を浴びながら４失点と粘ったエース右腕の力投を勝因に挙げた。

近藤は初回３安打を集中されて先制点を献上。７−１の三回にも４安打で３点を失った。

継投はよぎったかと問われた三木監督は「初回もちょっと考えて…はい」と正直に明かし「考えてましたけど、なんとか近藤が投げてくれましたね」。立ち直った右腕をたたえ「もうね、勝ってくれるんでやっぱり１００点ですね。もう頼もしいです。本当に素晴らしいピッチャーだと思います」と最大級の賛辞を贈った。

近藤は９回１０安打４失点で、初戦の豊橋中央戦に続く完投勝利。この日は１２３球を投げ７奪三振、２四球だった。