チャンネル登録者数153万人の人気YouTuber・中町綾さんが2025年8月11日に公式チャンネルを更新。クレジットカードの不正利用被害について明かした。

ハワイから帰国後、不正利用が発覚

ハワイ旅行から帰国したことを報告した中町さん。しかし、「てか今、頑張ってテンション上げてるんだけど...マジでバッドなことが起きて、ハワイから帰ってきて早々」と切り出した。

中町さんによると、帰国した朝、クレジットカード会社から電話がかかってきたという。内容は、「カードが不正利用されている」というもの。中町さんは、ハワイで買い物中にカードが使えなくなったが、飛行機のチケットを一気にとったことで、上限金額を超えたのかと思い、特に不審に思っていなかったそうだ。

しかしカード会社は、「ハワイですごい買い物をされているんですけど、ハワイに行っている間に、仙台のMEGAドン・キホーテでお買い物されていますか？」と話を続けたそうだ。怪しく思ったカード会社側が利用を止めたことで、中町さんがハワイにいた際にカードが使えなくなったという。

怒り心頭「は？と思って！」

中町さんは、振り返ると6月頃から身に覚えのない交通系ICカードのチャージがあり、ハワイに行く一週間前にカードを変えたばかりだったという。しかし、メールアドレスやパスワードなどの個人情報が流出しており、カード情報も漏れてしまい、今回の事態に至ったそうだ。

「メガドンキで3万円くらい買ってて、ふざけんなよ！みたいな。高級果物とか買ってんのね。は？と思って！」

被害については「総額いくら使われていたんだろう...まじでヤバいと思う、総額。なぜかって言うと、6月からずっと不正利用されてたんで。私、気づかなくて」「リアル、たぶん30万ぐらいは使われてる」と話すなど怒り心頭。不正利用分は、カード会社が返金してくれることとなり、なんとか事なきを得たという。

コメント欄では、「カード会社優秀でよかった」「ある意味ハワイ行って買い物してたからすぐ信用してもらえるし、カード会社に対応してもらえてよかったね！」といった感想が寄せられた。