ガールズグループILLIT（アイリット）が、米アイドルでカナダ出身のSophie Powers（ソフィー・パワーズ）の舞台に特別ゲスト出演した。15日にソウル郊外の京畿道果川市（キョンギド・クァチョンシ）のソウル大公園駐車広場で開かれた「OUF2025」フェスティバルのソフィー・パワーズの舞台にスペシャルゲストで参加した。韓国メディアが報じた。

ILLITは、1日に発表した「jellyous（Feat．Sophie Powers）」が縁となり、今回の舞台につながった。

韓国メディアOSENは17日「舞台にILLITが登場すると、会場のボルテージは一気に上昇し、両者は自由にリズムに乗って視線を交わし、全速力でステップを踏む区間で一緒に踊りながら幻想的な呼吸を見せた。ILLITの弾ける音色と、ソフィー・パワーズのシックなラップが調和し、没入感の高い舞台を完成した」とリポートした。 舞台を終えたILLITは「jellyousのパフォーマンスは、いつも楽しいけれど、今日ソフィー・パワーズとともにした公演は、次元が違った。本当にすごかった。私たちの協業曲に多くの愛をお願いします」と、感想を伝えた。