¡ÚNintendo Switch 2¡Û¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¤Ï½µËö¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¡©¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¤¢¤ë¿Í¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
È¯Çä¤«¤é2¤«·î·Ð¤Ä¤â¡¢¤Þ¤ÀÆþ¼êº¤Æñ¤È¤¤¤¨¤ëÇ¤Å·Æ²¤Î¿··¿¥²¡¼¥àµ¡ËÜÂÎ¡ÖNintendo Switch 2¡×¡£³Æ¥·¥ç¥Ã¥×ÃêÁªÈÎÇä¤äÍ½¹ð¤Ê¤·¤Î¥²¥ê¥éÈÎÇä¡¢²ñ°÷¸ÂÄêÈÎÇä¤Ê¤É¡¢ÈÎÇäÊýË¡¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ç¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¥ê¥éÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½µËö¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ç¤¹¡£
X¤ÎÆþ²Ù¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò»²¹Í¤Ë
¡Ö¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×AKIBA ¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È´Û¡×¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤ä¡Ö¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¿·½ÉÅ¹¡×¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¡¢¡Ö¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×ÂçµÜÅ¹¡×¡Êºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡Ë¡¢¡Ö¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×Àî±ÛÅ¹¡×¡Êºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¡Ë¤Ê¤É¡¢X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÆþ²Ù¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³ºÇ¶á¤Ç¤Ï2025Ç¯8·î1Æü¡¢8Æü¤ËÆþ²Ù¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¹ØÆþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦7·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥ÉºîÀ®ºÑ¤ÇEC²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
¡¦²áµî¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡ÖNintendo Switch 2¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í
¡¦1¿Í1Âæ¤Þ¤Ç
X¤Ç¤Ï¤Û¤«¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤±¤¿¤È¤ÎÅê¹Æ¤â¡£
¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¡¢¶âÍËÆü¡¢ÅÚÍËÆü¤ËÆþ²Ù¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËEC¤ÈÏ¢·ÈºÑ¤ß¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶á¤¯¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡×
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô Êæ¹âçýè½¡Ë