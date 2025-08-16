¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ª¤ÎÆù¤ò¸ý¤Ë¡Ä¡×¡¡À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤ÀïÁè±Ç²è¤Î·æºî10Áª
¡¡°ìÂç¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀïÁè±Ç²è¡£¤¬¡¢ºîÉÊÌ¾¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£ÀïÁè±Ç²è¤ÏÀï¸åÆüËÜ¤ÎÊâ¤ß¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë¸ò¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î»þÂåÆÃÍ¤ÎÇØ·Ê¤ò¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£80Ç¯¤Ë¤ª¤è¤ÖÎò»Ë¤ò¡¢±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡¦µÈÅÄ°ËÃÎÏº¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂè1°Ì¤Ï¡©¡¡À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤ÀïÁè±Ç²è10Áª
¡¡ÇÔÀï¤«¤é80Ç¯ÌÜ¤Î²Æ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤¿À¤Âå¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢ÀïÁè¤Î»Ñ¤òÅÁ¤¨¤ëÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤¬¡¢±Ç²è¤À¤í¤¦¡£ÊÌÉ½¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ò¾¼ÏÂ100Ç¯¡Ó¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î²Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤ÀïÁè±Ç²è¤¿¤Á¤À¡£ÀïÁè¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£±Ç²è¤ÏµÏ¿±ÇÁü¤Ç¤ÏÌÜ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ï¤¬¹ñ¤¬»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿¼îÏÑ¹¶·â¡¢¥Þ¥ì¡¼ºîÀï¡¢Íö°õºîÀï¤Ê¤É¤Ïº£¤âÂ¿¤¯¤Î±ÇÁü¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1942¡Ê¾¼ÏÂ17¡ËÇ¯6·î¤Î¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¡¼³¤Àï°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÂ¦¤Î±ÇÁü¤ÏµÞÂ®¤ËË³¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÇÔ¼Ô¤Ï±ÇÁü¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÂçÅç½í¤Ï¡¢TV¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÖÂçÅì°¡ÀïÁè¡×¡Ê1968¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Àï»þÃæ¤ÎµÏ¿±ÇÁü¤Î¤ß¤Ç1ËÜ¤ÎºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÒÇÔ¼Ô¤Ï±ÇÁü¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡Ó¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥¼¤òÆ³¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»ö¼Â¡¢¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥ëºîÀï¤â¡¢¥µ¥¤¥Ñ¥óÅç´ÙÍî¤â¡¢²ÆìÀï¤â¡¢ÂçÈ¾¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Î±ÇÁü¤ò»È¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÅç¤ò¤µ¤é¤Ëº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÔÀï¤Î±ÇÁü¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£µÜ¾ë¡Ê¹Äµï¡ËÁ°¤Ç¤Ò¤ìÉú¤¹¿Í¡¹¤Î±ÇÁü¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÂçÅç¤¬»È¤¨¤ë¤È»×¤¨¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¤¥¬¥°¥êÆ¬¤Ç´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿ÀÄÇ¯¤¬¡¢µÜ¾ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ê¤ò¤Ä¤¯¥«¥Ã¥È¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ê¤¼Ã¯¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¶Ì²»ÊüÁ÷¤òÏ¿²»¤¹¤ëÅ·¹Ä¤Î»Ñ¤ò¤»¤á¤Æ¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ê¤È»£¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ê¡ØÂÎ¸³ÅªÀï¸å±ÇÁüÏÀ¡ÙÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤È¡¢ÂçÅç¤ÏÃ²¤¯¡£
ÀïÁè±Ç²è¤ÎÀè¤¬¤±
¡¡Àï¸å¡¢ÆüËÜ¤ÎÀïÁè±Ç²è¤Ï¡¢¡ÒÇÔ¼Ô¤¬»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿±ÇÁü¡Ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ìÂç¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤¬¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Åì±Ç¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëÅì²£¤¬À½ºî¤·¤¿1950¡Ê¾¼ÏÂ25¡ËÇ¯¸ø³«¤Î¡ÖÆüËÜÀïÝÇ³ØÀ¸¤Î¼êµ ¤¤±¡¢¤ï¤À¤Ä¤ß¤ÎÀ¼¡×¡£³ØÅÌ½Ð¿Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥ëºîÀï¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Ó¥ë¥ÞÀïÀþ¤òÇÔÁö¤¹¤ë³ØÅÌÊ¼¤òÉÁ¤¤¤¿È¿Àï±Ç²è¤À¡£1943¡Ê¾¼ÏÂ18¡ËÇ¯¡¢±«¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜ³°±ñ¶¥µ»¾ì¤ò¹Ô¿Ê¤¹¤ë½Ð¿Ø³ØÅÌÁÔ¹Ô²ñ¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢º£¤â¸«¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¡£ÀïÃæ¤Î¹ñÌ±¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤¬¤½¤Î¸å¡¢¤É¤ó¤Ê±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¤«¡£ÇÔ¼Ô¤¬»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿±ÇÁü¤òºÆ¸½¤·¤¿¤Î¤¬ËÜºî¤Ç¤¢¤ë¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎ©²ÖÎ´¤Ï¡¢¾®³Ø5Ç¯¤Î¤È¤¤ËËÜºî¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ·³¡Ê³ØÅÌÊ¼¡Ë¤¬ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÎËö´ü¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¨»´¡Ê¤»¤¤¤µ¤ó¡Ë¤ÊºÇ´ü¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢°õ¾Ý¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯Îõ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¡ØÃÎÅª¥Ò¥ó¥È¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡ÙÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀïÁè±Ç²è¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¡¡1951¡Ê¾¼ÏÂ26¡ËÇ¯9·î¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¹ÖÏÂ¾òÌó¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢ÍâÇ¯4·î¤Ë¸øÉÛ¡¦È¯¸ú¤µ¤ì¤ë¤È¡¢GHQ¡ÊÏ¢¹ç¹ñ·³ºÇ¹â»ÊÎá´±Áí»ÊÎáÉô¡Ë¤Ë¤è¤ë´³¾Ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀïÁè±Ç²è¤â¼«Í³¤ÊÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜÅª¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¶Çú¤ÎÈá·à¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¸¶Çú¤Î»Ò¡×¡Ê1952¡Ë¡¢·³ÂâÆâÉô¤Î±¢¼¾¤ÊË½ÎÏ¤òÉÁ¤¯¡Ö¿¿¶õÃÏÂÓ¡×¡ÊÆ±¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÆÈÎ©¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¼ê±Ç²è²ñ¼Ò¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤Î¤ÏÍâÇ¯¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀ¤±¤Æ1953¡Ê¾¼ÏÂ28¡ËÇ¯¤Ï¡¢Âç¼ê±Ç²è²ñ¼Ò¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÀïÁè±Ç²è¤ÎÂçºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Åì±Ç¤Î¡Ö¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã¡×¡Ê1953¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£²ÆìÀï¤ÇÈá·àÅª¤Ê±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡Ö¤Ò¤á¤æ¤êÉôÂâ¡×¤Î½÷»Ò³ØÀ¸¤¿¤Á¤òËÜ³ÊÅª¤ÊÀïÆ®¾ìÌÌ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÇÉÁ¤¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢Èô¹ÔÍ½È÷³ØÀ¸¤Î¼êµ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¾¾ÃÝÇÛµë¤Î¡Ö±À¤Ê¤¬¤ë¤ë²Ì¤Æ¤Ë¡×¡ÊÆ±¡Ë¡¢»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤«¤é»à¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯ÅìÊõ¤Î¡ÖÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÏÉ¡×¡ÊÆ±¡Ë¡¢µÈÅÄËþ¤Î¡ØÀï´ÏÂçÏÂ¥ÎºÇ´ü¡Ù¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¿·ÅìÊõ¤Î¡ÖÀï´ÏÂçÏÂ¡×¡ÊÆ±¡Ë¡¢Î¦·³Âç¾¡¦»³²¼ÊôÊ¸¤òÉÁ¤¯Åì±Ç¤Î¡ÖÈá·à¤Î¾·³ »³²¼ÊôÊ¸¡×¡ÊÆ±¡Ë¤Ê¤É¤¬Â³¡¹¤ÈÀ½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÀïÁè±Ç²è¤Î·Á¼°¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤Û¤Ü½Ð¿Ô¤¯¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¼¡¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥¿¥Ö¡¼ÇË¤ê¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀïÁè±Ç²è¤¬ÅÐ¾ì
¡Ê1¡Ë½îÌ±¤ä¼ã¼Ô¤¬ËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÈá·àÅª¤ÊÈ¿Àï±Ç²è¡£¡Ú¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¡×¡Ê1953¡Ë¡¢¡Ö»ä¤Ï³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ê1959¡Ë¡¢¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡×¡Ê¥¢¥Ë¥áÈÇ1988¡¢¼Â¼ÌÈÇ2008¡Ë¡¢¡Ö¹õ¤¤±«¡×¡Ê1989¡Ë¤Ê¤É¡£¡Û
¡Ê2¡ËÀïÁè»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤â¶ìÌå¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤òµá¤á¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦Àï»þÃæ¤Î±ÑÍº¤Ø¤ÎºÆÉ¾²Á¡£¡Ú¡Ö·³¿À»³ËÜ¸µ¿ã¤ÈÏ¢¹ç´ÏÂâ¡×¡Ê1956¡Ë¡¢¡ÖÂçÅì°¡ÀïÁè¤È¹ñºÝºÛÈ½¡×¡Ê1959¡Ë¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥É¡¦±¿Ì¿¤Î½Ö´Ö¡×¡Ê1998¡Ë¡¢¡ÖÎþ¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´± »³ËÜ¸Þ½½Ï»¡×¡Ê2011¡Ë¤Ê¤É¡£¡Û
¡Ê3¡ËÆÃ»£¤ò¶î»È¤·¤¿ÀïÁè¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¡£¡ÚÀø¿å´Ï¥¤-57¹ßÉú¤»¤º¡×¡Ê1959¡Ë¡¢¡Ö¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¥¤Âç³¤¶õÀï ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÍò¡×¡Ê1960¡Ë¡¢¡ÖÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÍã¡×¡Ê1963¡Ë¡¢¡ÖÂÀÊ¿ÍÎ´ñÀ×¤ÎºîÀï ¥¥¹¥«¡×¡Ê1965¡Ë¤Ê¤É¡£¡Û
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ÀïÁè±Ç²è¤òºî¤ë²ñ¼Ò¤¬¸½¤ì¤¿¡£·à±Ç²è¤Ë½é¤á¤ÆÅ·¹Ä¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¿·ÅìÊõ¤Î¡ÖÌÀ¼£Å·¹Ä¤ÈÆüÏªÂçÀïÁè¡×¡Ê1957¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è»Ë¾å¶õÁ°¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤òÎÉ¤¯¤·¤¿Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÅ·¹Ä¡¦¹Ä¹¡¤ÈÆüÀ¶ÀïÁè¡×¡Ê1958¡Ë¡¢¡ÖÌÀ¼£ÂçÄë¤ÈÇµÌÚ¾·³¡×¡Ê1959¡Ë¡¢¡Ö¹Ä¼¼¤ÈÀïÁè¤È¤ï¤¬Ì±Â²¡×¡Ê1960¡Ë¤Ê¤É¤òÉÔ·É¤ÎÀ¼¤ò²¡¤·¤Î¤±¤ÆÏ¢ºî¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¿¥Ö¡¼ÇË¤ê¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀïÁè±Ç²è¤Ë»É·ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢1959¡Ê¾¼ÏÂ34¡ËÇ¯¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤«¤é°ïÃ¦¤¹¤ëÀïÁè±Ç²è¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾å´±»¦³²¤Ë¿ÍÆù¿©¡Ä¡Ä
¡¡Âç²¬¾ºÊ¿¤ÎÆ±Ì¾¸¶ºî¤ò±Ç²è²½¤·¤¿»ÔÀîÖÂ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÂç±Ç¤Î¡ÖÌî²Ð¡×¤Ï¡¢Àï¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍÆù¿©¤ÎÌäÂê¤Ë¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Î¿Í´Ö¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¡£Æ±¤¸Ç¯¤Ë¤ÏµìËþ½£¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸ÞÌ£Àî½ãÊ¿¸¶ºî¤ÎÁ´6Éô9»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤Ö¾¾ÃÝ¤ÎÄ¶Âçºî¡Ö¿Í´Ö¤ÎÛê·ï¡×¡Ê¡Á1961¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÀïÁè±Ç²è¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»»Ï¤á¤ë¡£
¡¡ÅìÊõ¤¬À½ºî¤·¤¿²¬ËÜ´îÈ¬´ÆÆÄ¤Î·ÚÌ¯¤ÊÀïÁè¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÆÈÎ©¶òÏ¢Ââ¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¤³¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£À¾Éô·à¤Î¤è¤¦¤ËËÌ»ÙÀïÀþ¤ÇÀï¤¦ÆüËÜÊ¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤¬É÷²½¤·¤¿¾ÝÄ§¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸å¤Ë²¬ËÜ¤Ï¡¢¡Ö¶òÏ¢Ââ¾®»Ë¡¦¥Þ¥¸¥á¤È¥Õ¥Þ¥¸¥á¤Î´Ö¡×¤ÈÂê¤·¤¿¾®Ê¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÀïÁè¤ÏÈá·à¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â´î·à¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÀïÁè±Ç²è¤â¤É¤Ã¤Á¤«¤À¡£¤À¤«¤é´î·à¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢¥Ð¥«¥Ð¥«¥·¥µ¤ò¾Ð¤¤Èô¤Ð¤¹»ö¤Ë°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡Ê¡Ö¥¥Í¥Þ½ÜÊó¡×1963Ç¯8·î²¼½Ü¹æ¡Ë¤ÈÀïÁè±Ç²è´Ñ¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢²¬ËÜ¤Ï¡Ò¥Õ¥Þ¥¸¥á¤ÊÀïÁè±Ç²è¡Ó¤Ð¤«¤ê¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅìÊõ¤ÎÂçºî¡ÖÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Æü¡×¡Ê1967¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢½ªÀï¤ò½ä¤ë·²Áü·à¤òÆ²¡¹¤¿¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ò¥Þ¥¸¥á¤ÊÀïÁè±Ç²è¡Ó¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÑ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¾¸å¤Ë¤ÏÀ½ºîÈñ1ÀéËü±ß¤ÎÄãÍ½»»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤òÉº¤¦¥É¥é¥à´Ì¤ÇÅ¨¤ò·Þ¤¨·â¤È¤¦¤È¤¹¤ëÇÔÀï¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÀÄÇ¯¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¡ÖÆùÃÆ¡×¡Ê1968¡Ë¤ò»£¤ê¡¢¡Ò¥Þ¥¸¥á¤È¥Õ¥Þ¥¸¥á¤Î´Ö¡Ó¤ÇÀïÁè±Ç²è¤ò»£¤ëââ»ý¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Âçºî¤ÎÄ¾¸å¤Ë¾®ÉÊ¤ÎÀïÁè±Ç²è¤ò»£¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤Ë¿¼ºî¶ÕÆó¤â¤¤¤ë¡£ÆüÊÆÁÐÊý¤«¤é¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤òÉÁ¤¤¤¿20À¤µª¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄ¶Âçºî¡Ö¥È¥é¡¦¥È¥é¡¦¥È¥é¡ª¡×¡Ê1970¡Ë¤ÎÆüËÜÂ¦´ÆÆÄ¤ò¡¢¿¼ºî¤ÏÁ¤ÅÄÍøÍº¤È¶¦¤Ë¼õ¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÏÅö½é¡¢¹õß·ÌÀ¤¬Ì³¤á¤¿¤¬¡¢³¤·³½Ð¿È¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ò½¸¤á¤¿ÆÈÁÏÅª¤ÊÀïÁè±Ç²è¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êóòó÷¡Ê¤½¤´¡Ë¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸åÇ¤¤Î¿¼ºî¤Ï¡¢¹â³Û¤Ê´ÆÆÄÎÁ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤Ç·ë¾ë¾»¼£¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡Ö·³´ú¤Ï¤¿¤á¤¯²¼¤Ë¡×¡Ê1972¡Ë¤Î±Ç²è²½¸¢¤ò¹ØÆþ¡£ÆÈÎ©¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç±Ç²è²½¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£Å¨Á°Æ¨Ë´¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀïÃÏ¤Ç»à·º¤Ë½è¤»¤é¤ì¤¿Ê¼»Î¤ÎºÊ¤¬¡¢»à¤Î¿¿Áê¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¾å´±»¦³²¡¢¿ÍÆù¿©¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£Âç¼ê±Ç²è²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÀïÁè¤Î¸·¤·¤¤¼ÂÁê¤ò´ÑµÒ¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£
´ÆÆÄ¤È¾åÁØÉô¤Î¹¶ËÉ
¡¡±Ç²è´ÑµÒ¿ô¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë11²¯2700Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï1958¡Ê¾¼ÏÂ33¡ËÇ¯¡£9Ç¯¸å¤Î1967¡Ê¾¼ÏÂ42¡ËÇ¯¤Ë¤Ï3²¯3500Ëü¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢ÅìÊõ¤Î¡ÖÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Æü¡×¤ÏÇ¯´Ö¶½¹ÔÀ®ÀÓ2°Ì¤òË®²èÉôÌç¤ÇµÏ¿¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ªÀï¤ò½ä¤ë¡¢Î¦·³¤È¶á±Ò»ÕÃÄ¤Î°ìÉô¤Ë¤è¤ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Ì¤¿ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëµÜ¾ë»ö·ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì°ÊÁ°¤Ë¤âÅì±Ç¤Î¡ÖóÕÌÀÈ¬·î½½¸ÞÆü¡×¡Ê1952¡Ë¡¢¿·ÅìÊõ¤Î¡ÖÆüËÜÇÔ¤ì¤º¡×¡Ê1954¡Ë¡¢¡ÖÈ¬·î½½¸ÞÆü¤ÎÆ°Íð¡×¡Ê1962¡Ë¤Ê¤É¤ÇÆ±¤¸»ö·ï¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÅìÊõ¤Ï¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤òÇä¤êÊª¤Ë³ÈÂçºÆÀ¸»º¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éÅìÊõ¤Î¡Ö8.15¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ÖÏ¢¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´± »³ËÜ¸Þ½½Ï»¡×¡Ê1968¡Ë¡¢¡Ö·ãÆ°¤Î¾¼ÏÂ»Ë ·³È¶¡×¡Ê1970¡Ë¤Ê¤É¤¬À½ºî¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï²¬ËÜ´îÈ¬¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿¡Ö·ãÆ°¤Î¾¼ÏÂ»Ë ²Æì·èÀï¡×¡Ê1971¡Ë¤À¤í¤¦¡£²ÆìÀï¤ÎÀ¨»´¤Ê¾õ¶·¤ò¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤¡¢°Â°×¤Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥º¥à¤ËÂÄ¤·¤Ê¤¤ÀïÁè±Ç²è¤Î¶ËËÌ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Âç¼ê±Ç²è²ñ¼Ò¤¬À½ºî¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´ÆÆÄ¤Îºî²ÈÀ¤ò¿§Ç»¤¯¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¤â¤Î¤Ë¡¢ÃæÅçÄçÉ×¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿Åì±Ç¤Î¡Ö¤¢¡µÆ±´ü¤Îºù¡×¡Ê1967¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£³¤·³Èô¹ÔÍ½È÷³ØÀ¸Âè½½»Í´ü²ñ¤Î¼êµ¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÀø¹ÒÄú¡Ò²óÅ·¡Ó¤Î·±ÎýÃæ¤Ë»àË´¤·¤¿ÏÂÅÄÌ¤Ï¡¢ÃæÅç¤ÎÍ§¿Í¤Î·»¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÅç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ç¤Ë¤Ï±Ç²è²½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤ÏÆÃ¹¶Ââ¤Î¼ã¼Ô¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¤¬¡¢Åì±Ç¾åÁØÉô¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÆÃ¹¶Ââ¤Î»à¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Å¨¤Î´ÏÂâ¤ËÆÍÆþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆÃ¹¶µ¡¡ÊÅ¨Â¦¤¬»£±Æ¤·¤¿µÏ¿±ÇÁü¡Ë¤¬¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î½Ö´ÖÈàÅù¤Ï¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬½Å¤Ê¤ë¡£¼¡¤Ë¡Ö¤³¤Î»þ¤«¤é¶Ï¤«»Í¥ö·î ÀïÁè¤Ï½ª¤Ã¤¿¡×¤È½Ð¤Æ¥¨¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÔ½¸ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿±ÇÁü¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤·¡¢ÆÃ¹¶µ¡¤¬Å¨´Ï¤ËÅö¤¿¤é¤º³¤Ãæ¤ØË×¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Éã¤òÀïÁè¤ÇË´¤¯¤·¤¿ÃæÅç¤Î¡ÖÅ·¹ÄÊÅ²¼¤ËÌ¿¤òÅÒ¤±¤¿¡¢ÅÒ¤±¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î»à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Þ¤ä¤«¤·¤Î¤ªÂêÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¡ØÍ··â¤ÎÈþ³Ø ±Ç²è´ÆÆÄÃæÅçÄçÉ×¡Ù¥ï¥¤¥º½ÐÈÇ¡Ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ïº¸Íã¤Î±Ç²è¤À¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¡¢ÂÅ¶¨¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
±¦ÇÉº¸ÇÉ¤ÎÁÐÊý¤ò»É·ã
¡¡1970Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¼ÐÍÛ¤Î±Ç²è³¦¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¡£Âç±Ç¤Ï1971¡Ê¾¼ÏÂ46¡ËÇ¯Ëö¤ËÅÝ»º¡£¸ÞÌ£Àî½ãÊ¿¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿9»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤ÖÂçºî¡ÖÀïÁè¤È¿Í´Ö¡×3Éôºî¡Ê1970¡Á73¡Ë¤òºî¤Ã¤¿Æü³è¤â¡¢¤½¤ÎÅÓ¾å¤Ç°ìÈÌ±Ç²è¤«¤é¥í¥Þ¥ó¥Ý¥ë¥Î¤ØÏ©ÀþÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅìÊõ¤Î¡Ö8.15¥·¥ê¡¼¥º¡×¤â½ªÎ»¤·¡¢ÂçºîÀïÁè±Ç²è¤ÏÆüËÜ±Ç²è¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±£¤ì¤¿½¨ºî¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Åì±Ç¤Î¡Ö¥ë¥Ð¥ó¥°Åç¤Î´ñÀ× Î¦·³ÃæÌî³Ø¹»¡×¡Ê1974¡Ë¤Ï¡¢¾®ÌîÅÄ´²Ïº¸µ¾¯°Ó¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥ë¥Ð¥ó¥°Åç¤«¤éÀï¸å29Ç¯¤ò·Ð¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÊØ¾è±Ç²è¤À¡£¾®ÌîÅÄ¼«¿È¤òÉÁ¤¯´ë²è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÞ¤¤ç¡¢Î¦·³ÃæÌî³Ø¹»¤ÎÏÃ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢Àï»þÃæ¤Î¹ñ²È´Ñ¤È¤â°Û¤Ê¤ë¥¹¥Ñ¥¤¶µ°é¤òÎäÅ°¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿û¸¶Ê¸ÂÀ¤¬±é¤¸¤ë¶µ´±¤¬·±ÎýÀ¸¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤â¤·¡¢ÆüËÜÌ±Â²¤ÎÂ¸Â³¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ·¹Ä¤¬¾ã³²¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤ÏÆüËÜÌ±Â²¤òÁª¤Ö¡×¤ÈÄ¹¡¹¤ÈÀâ¤¯¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢¾®ÌîÅÄ¤Îµ¢¹ñ¤«¤é3¥«·î¸å¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Â¨ÀÊ±Ç²è¤À¤«¤é¤³¤½Àø¤ê¤³¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤»¤ê¤Õ¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤»¤ë¡£´ÆÆÄ¤Îº´Æ£½ã×½¤Ï¡¢Î¦·³ÆâÌ³ÈÉ¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÎ¦·³»ÄµÔÊª¸ì¡×¡Ê1963¡Ë¡¢²áµî¤È¸½ºß¤ò¸òºø¤µ¤»¤ÆÀï´ÏÂçÏÂ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡ÖÃË¤¿¤Á¤ÎÂçÏÂ YAMATO¡×¡Ê2005¡Ë¤Ê¤É¡¢±¦ÇÉº¸ÇÉ¤ÎÁÐÊý¤ò»É·ã¤¹¤ëÀïÁè±Ç²è¤ò»£¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡1978¡Ê¾¼ÏÂ53¡ËÇ¯7·î5Æü¤Î¡ÖÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡¢Åì±Ç¤¬ÍèÇ¯Áá¡¹¡ÖÇµÌÚÂç¾¤ÈÆüÏªÂçÀïÁè¡×¤Î»£±Æ¤ò³«»Ï¤·¡¢Â³¤¤¤ÆÂè2Éô¡ÖÂçÆüËÜÄë¹ñ¡×¡¢Âè3Éô¡ÖÂçÆüËÜÄë¹ñ¤ÎÊø²õ¡×¤¬À½ºîÍ½Äê¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ò1980Ç¯Âå¤ÎÀïÁè±Ç²è¡Ó¤¬Æ°¤»Ï¤á¤¿¡£¡ÖÇµÌÚÂç¾¤ÈÆüÏªÂçÀïÁè¡×¤Ï¡ÖÆóÉ´»°¹âÃÏ¡×¡Ê1980¡Ë¤ÎÂêÌ¾¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡ÖÂçÆüËÜÄë¹ñ¡×¡Ê1982¡Ë¡¢¡ÖÆüËÜ³¤Âç³¤Àï ³¤¤æ¤«¤Ð¡×¡Ê1983¡Ë¤¬Ï¢ºî¤µ¤ì¤¿¡£Åì±Ç¤ËÂ³¤¤¤ÆÅìÊõ¤âÆÀ°Õ¤ÎÆÃ»£¤ò¶î»È¤·¤¿ÂçºîÀïÁè±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤òºÆ³«¡£¡ÖÏ¢¹ç´ÏÂâ¡×¡Ê1981¡Ë¡¢¡ÖÎíÀïÇ³¤æ¡×¡Ê1984¡Ë¤¬ºî¤é¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÀïÁè±Ç²è¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÒÅ¨¡Ó
¡¡¤½¤¦¤·¤¿É÷Ä¬¤Ë°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÂçÅç½í¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÀïÁè±Ç²è¤¬Å¨¤òÉÁ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÂçÅç¤Ï¡¢1978Ç¯Ëö¤Ë½ñÅ¹¤Ç¶öÁ³¼ê¤Ë¤·¤¿L¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ý¥¹¥È¤Î¡Ö±Æ¤Î¹ö¤Ë¤Æ¡×¡Ê»×º÷¼Ò¡Ë¤Î¹ø´¬¤¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ïÆüËÜ·³ÊáÎº¼ýÍÆ½ê¤Ç¤ÎÆüËÜ·³¿Í¥Ï¥é¤È±Ñ¹ñ·³¿Í¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤ÎµÕÀâÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¡¢ÀïÍ§¥»¥ê¥¨¤ÈÄï¤È¤ÎÈëÏÃ¤¬¤¢¤«¤¹¿Í´Ö¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤È°¦¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤Ë°ú¤«¤ì¤ë¡£Æ±ºî¤ò¸¶ºî¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÀï¾ì¤Î¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¡Ê1983¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ºäËÜÎ¶°ì¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î´é¹ç¤ï¤»¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀïÁè±Ç²è¤¬ÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÒÅ¨¡Ó¤ò¡¢ÂÐÅù¤Ê¿Í´ÖÆ±»Î¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡£
70Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò
¡¡1980Ç¯Âå¤Ï¡¢½¾Íè¤Î±Ç²è²ñ¼Ò¤Ç¤Ïºî¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀïÁè±Ç²è¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¸¶°ìÃË´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ö¤æ¤¤æ¤¤Æ¡¢¿À·³¡×¡Ê1987¡Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¤ÇÀï¤Ã¤¿¸µÆüËÜÊ¼¡¦±üºê¸¬»°¤ÎË½ÎÏ¤â¼¤µ¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½êÂ°ÉôÂâ¤ÇÇÔÀïÄ¾¸å¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¤¬ÇòÆü¤Î²¼¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ìîºä¾¼Ç¡¤Î¸¶ºî¤ò¹âÈª·®´ÆÆÄ¤¬ÀºåÌ¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¡Ö²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡×¡Ê1988¡Ë¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ç¸É»ù¤È¤Ê¤Ã¤¿·»Ëå¤ÎÀ¸³è¤ò¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤¢¤Õ¤ì¤ëÉÁ¼Ì¤Ç±Ç¤·½Ð¤·¡¢ÍÄ¤¤Ëå¤¬¿ê¼å¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÀ¸¡¹¤·¤¯ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ´ü¡¢µð¾¢´ÆÆÄ¤¿¤Á¤âÀïÁè¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£º£°æÀµ¤Ï¡¢¼«ºî¤òºÆ±Ç²è²½¤·¤¿¡Ö¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã¡×¡Ê1982¡Ë¤ò»£¤ê¡¢ÅìµþÂç¶õ½±¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÀïÁè¤ÈÀÄ½Õ¡×¡Ê1991¡Ë¤¬°äºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓÀµ¼ù¤ÏÅìÊõ¤Î¡Ö8.15¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÇÀ½ºîÍ½Äê¤À¤Ã¤¿´ë²è¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÖÅìµþºÛÈ½¡×¡Ê1983¡Ë¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£¡ÖÌ´¡×¡Ê1990¡Ë¤ÇÎ¦·³¾¹»¤¬Àï»à¤µ¤»¤¿Éô²¼¤¿¤Á¤ÎË´Îî¤ÈÁø¶ø¤¹¤ëÁÞÏÃ¤ò»£¤Ã¤¿¹õß·ÌÀ¤Ï¡¢¡ÖÈ¬·î¤Î¶¸»í¶Ê¡Ê¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¡Ê1991¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸¶Çú¤Îµ²±¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÝ»³Æ»Íº¤Î¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ö¥Ó¥ë¥Þ¤ÎÃ¨¶×¡×¡Ê1956¡Ë¤ò»£¤Ã¤¿»ÔÀîÖÂ¤Ï¡¢30Ç¯¸å¤Ë¥«¥é¡¼¤ÇÆ±ºî¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£º£²ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿1956¡Ê¾¼ÏÂ31¡ËÇ¯ÈÇ¡Ö¡Ø¥Ó¥ë¥Þ¤ÎÃ¨¶× Áí½¸ÊÓ¡Ù4K¥Ç¥¸¥¿¥ëÉü¸µÈÇ Ultra HD Blu-ray¡×¤Ë¤Ï¡¢»ÔÀî¤ÎÌ¤È¯É½¸¶¹Æ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï·àÃæ¤ÎÊ¼Ââ¤¿¤Á¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥ëºîÀï¤ÎÇÔ»ÄÊ¼¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÏÈá»´¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤¦É½¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢70Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò´ÑµÒ¤ËÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
¼«Ê¬¤Î¸ª¤ÎÆù¤ò¸ý¤Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¡£¡Ö¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡×¡Ê2023¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿ÆÃ¹¶Ââ¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¿·¤¿¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤ÇÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬·à¾ì¤Ë¤Ä¤á¤«¤±¤ë¸½¾Ý¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÄÍËÜ¿¸Ìé´ÆÆÄ¤¬ºÆ±Ç²è²½¤·¤¿¡ÖÌî²Ð¡×¡Ê2015¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Àï¾ì¤Î¶¸µ¤¤Èµ²²î¤ò¥¼¥í¤Ë¶á¤¤À½ºîÈñ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿½¨ºî¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇúÉ÷¤Ç´é¤ä¼ê¤¬¿á¤Èô¤ó¤ÀÊ¼Ââ¤¬¡¢¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¸ª¤ÎÆù¤ò¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¸¡¹¤·¤¯ÉÁ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÒÇÔ¼Ô¤Ï±ÇÁü¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡Ó¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿±Ç²è¤¬¡¢ÀïÁè¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¡ÖÆóÉ´»°¹âÃÏ¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¸å¡¢Åö»þ¤ÎÅì±Ç¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿²¬ÅÄÌÐ¤ÏÀïÁè±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤Æ¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤È¤¤Î»þÂåÉ÷Ä¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÎ®¤ì¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢¤½¤ì¤¬¤à¤·¤í½ÅÂç¤Ê²ÝÂê¡×¡Ê¡Ö±Ç²è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×1980Ç¯6·î¹æ¡Ë¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÀïÁè±Ç²è¡½¡½¡ÖÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡×¡¢¡ÖÄ¹ºê¡½Á®¸÷¤Î±Æ¤Ç¡½¡×¡¢¡ÖÀãÉ÷ YUKIKAZE¡×¤Ê¤É¤¬¡¢¤É¤¦´ÑµÒ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£¹ñÌ±¤ÎÀ¯¼£°Õ¼±¡¢ÀïÁè¤Ø¤ÎÇ§¼±¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢ÀïÁè±Ç²è¤Îºß¤êÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
µÈÅÄ°ËÃÎÏº¡Ê±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡Ë1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£Âçºå·Ý½ÑÂç³Ø±ÇÁü³Ø²ÊÂ´¡£¡Ö¥¥Í¥Þ½ÜÊó¡×¡Ö±Ç²è·Ý½Ñ¡×¡Ö±Ç²èÈëÊõ¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î»¨»ï¤Ë´ó¹Æ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø±Ç²èÉ¾ÏÀ¡¦ÆþÌç¡ª ´Ñ¤ë¡¢ÆÉ¤à¡¢½ñ¤¯¡Ù¡¢¶¦Ãø¤Ë¡Ø±Ç²è¡ÖÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×1964¡Ù¡Ø±Ç²è´ÆÆÄ¡¢ËÌÌîÉð¡£¡Ù¤Ê¤É¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯8·î14¡¦21Æü¹æ ·ÇºÜ