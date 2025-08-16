¡ÖÅÄ±àÄ´ÉÛ¤Î¼«Âð¤ÏÅÚÃÏ¤À¤±¤Ç7²¯±ß¡×¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬²ÈÂ²¤Ë°ä¤·¤¿¤¢¤Þ¤ê¤ËÇüÂç¤Êºâ»º¡¡¡Ö²È¤Ë¤¤¤ë¤è¤êÉÂ±¡¤ÎÊý¤¬³Ú¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯89¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌó2¥«·î¡£¤¤ç¤¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëµð¿Íºå¿ÀÀï¤Ï¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¾ÉðÀï¤âÆ±ÍÍ¤À¡£´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼ê¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ3¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤à¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅÚÃÏ¤À¤±¤Ç7²¯±ß¡ª¡¡ÅÄ±àÄ´ÉÛ¤ËÎ©¤ÄÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÂçÅ¡Âð
¡¡Ìîµå³¦¤Ç¤Ï±ÑÍº¤È¤·¤Æ»×Êé¤È·É°¦¤ò½¸¤á¡¢µ±¤«¤·¤¤À¸³¶¤òÁ÷¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¤À¤¬¡¢Æþ±¡À¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÈÕÇ¯¤Ï¡Ö²È¤Ë¤¤¤ë¤è¤êÉÂ±¡¤ÎÊý¤¬³Ú¤À¡×¤È¼å²»¤òÅÇ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÊ¤Î°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Þ¤¿ÊÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¼¡½÷¤Î»°Æà¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£°ìÌÐ¤µ¤ó¤Ï¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¥°¥Ã¥ºÇäµÑÁûÆ°¤Ê¤É¤Ç»°Æà¤µ¤ó¤È´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÄ¹Åè¤µ¤ó¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿µð¿Í·³´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢20²¯±ß¤ò¤æ¤¦¤ËÄ¶¤¨¤ëÇüÂç¡Ê¤Ð¤¯¤À¤¤¡Ë¤Ê»ñ»º¤ò°ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤ï¤¬»Ò¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯6·î19Æü¹æ¤ò¤â¤È¤Ë²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÉÕ¤äÇ¯Îð¡¢¸ª½ñ¤Ê¤É¤ÏÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¡Ë¡£
¡Ö1ÄÚ¤¢¤¿¤ê¤¶¤Ã¤È400Ëü±ß¡×
¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½»¤ßÂ³¤±¤¿ÂçÅÄ¶èÅÄ±àÄ´ÉÛ¤Î¹ëÅ¡¡£ÃÏ¸µ¤ÎÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö590Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¡¢2³¬·ú¤ÆÃÏ²¼1³¬¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤ª¤è¤½330Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î²È²°¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î1971Ç¯¤Ë¿·ÃÛ¤µ¤ì¡¢¤ª¤è¤½12Ç¯¸å¤ËÁýÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤È¤â¤Ë½êÍ¼Ô¤ÏÄ¹Åè¤µ¤óÌ¾µÁ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¸½ÃÏ¤ÎÃÏ²Á¤ÏÅÄ±àÄ´ÉÛ±Ø¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤Ë¤Ä¤ì²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ»Ï©¤¬Êü¼Í¾õ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¹ÊÂ¤ß¤ÎÃæ¤Ï¤½¤â¤½¤â¹â²Á¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¤´¼«Âð¤ÎÊÕ¤ê¤Ï1ÄÚ¤¢¤¿¤ê¡¢¤¶¤Ã¤È400Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÅÚÃÏ¤À¤±¤Ç7²¯±ß°Ê¾å¤È¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¢¤ë¡£
Ìó4²¯±ß¤ÎÅÚÃÏ¤â
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¼«Âð¤«¤é»ê¶áµ÷Î¥¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢2³¬·ú¤Æ126Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î²È²°¤¬¡¢Ìó320Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅÚÃÏ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½êÍ¼Ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨¥Ì¡×¡£80Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Æ±¼Ò¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ°¡´õ»ÒÉ×¿Í¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2007Ç¯¤ËÉ×¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ï»°Æà¤µ¤ó¤¬·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Åö³º¤Î°ì¸®²È¤Ï¸½ºß¡¢Âß¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè¤ÎÁê¾ì¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤ÈÃÏ²Á¤Ï¡¢Ìó3²¯9000Ëü±ß¤È»»½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÂçÅÄ¶èÆâ¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨¥Ì¤¬½êÍ¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤¬¤¢¤ë¡£ÅìµÞÃÓ¾åÀþ¤ÎÀÐÀîÂæ±Ø¤Ë¶á¤¯¡¢ÅÄ±àÄ´ÉÛ¤«¤é¤Ï´Ä¾õ8¹æÀþ¤ò¶´¤ó¤ÇÅìÂ¦¤Ë¹¤¬¤ëÀÐÀîÄ®¤Ë¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÚÃÏ¤Ï317Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢·úÊª¤Î±ä¤Ù¾²¤Ï¤ª¤è¤½350Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢Áí¸Í¿ô¤Ï4¸Í¡£´Ö¼è¤ê¤Ï2LDK¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤Ï20Ëü±ß¶¯¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¶áÎÙ¤ÎÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°¡´õ»ÒÉ×¿Í¤¬À¸Á°¡¢ÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨¥Ì¤Ï¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ò88Ç¯¤Ë¹ØÆþ¡£¤Û¤É¤Ê¤¯·úÊª¤â´°À®¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ±àÄ´ÉÛ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÄÚÃ±²Á¤Ï²¼¤¬¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê¾ëÆîÃÏ¶è¤Î¹âµé½»Âð³¹¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÚÃÏ¤À¤±¤Ç3²¯±ß¤Ï²¼¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
²ÈÂ²¤È½»¤ó¤À7LDK¤ÎÂç¹ëÅ¡
¡¡¤µ¤«¤Î¤Ü¤ì¤Ð¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬¸½ºß¤Î½»¤Þ¤¤¤ØÅ¾µï¤¹¤ë°ÊÁ°¤Ë²ÈÂ²¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¾åËÌÂô¤ËÎ©¤Ä°ì¸®²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ò60Ç¯¤Ë¹ØÆþ¤·¡¢2Ç¯¸å¤Ë¿·µï¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£°¡´õ»ÒÉ×¿Í¤È¤Ï65Ç¯1·î¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·º§»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ä¹ÃË¤Î°ìÌÐ¤µ¤ó¤â¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ï¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö´Ö¼è¤ê¤Ï7LDK¤ÎÂç¹ëÅ¡¤Ç¡¢Äí¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤¬¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤³¤Ø·ù¤¤¤Ê¿Í¤Î´é¼Ì¿¿¤òÅ½¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥é¥ó¥×¤Ê¤É¤Çµ¤Ê¬¤¬À²¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤á¤¬¤±¤Æ°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡V9»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¦¼ÆÅÄ·®»á¤â¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö»ä¤â¼ã¤¤º¢¡¢¾åËÌÂô¤Ë2¡Á3²ó¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Äí¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÅ¡Âð¤â01Ç¯¤Ë¤Ï¼è¤ê²õ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï±ä¤Ù¾²¤ª¤è¤½400Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î2³¬·ú¤Æ8¸ÍÆþ¤ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¡£ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤Ï¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢·úÊª¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨¥ÌÌ¾µÁ¤À¡£
È¢º¬¡¦ÀçÀÐ¸¶¤Ë¤ÏÊÌÁñ¤â
¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨¥Ì¤ÏÂ¾¤Ë¤âÉÔÆ°»º¤ò½êÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡ÖJR·ÃÈæ¼÷±Ø¤ÈÌÜ¹õ±Ø¤ÎÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò°ìÉô²°½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¤µ¤ÏÌó96Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Ï¤ª¤â¤Ë°¡´õ»ÒÉ×¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÄ¹Åè²È¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¼ÂÀª²Á³Ê¤Ç1²¯3000Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢
¡ÖÈ¢º¬¤ÎÀçÀÐ¸¶¤Ë¤ÏÊÌÁñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚÃÏ¤Ï1700Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ëÍ¾¤ê¤Ç¡¢82Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¾åÊª¤Ï210Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤¢¤ë¡£ÄÚÃ±²Á¤Ï¤ª¤è¤½20Ëü±ß¤À¤«¤é¡¢ÅÚÃÏ¤ÏÌó1²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£·×»»¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ä¹Åè²È¤Î»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨¥Ì¤È¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¼«¿È¤Î½êÍÊª·ï¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢ÅÚÃÏ¤À¤±¤Ç¤æ¤¦¤Ë20²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»ñ»º¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬°ä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µ±¤«¤·¤¤µÏ¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Íè¤¿¤ë11·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÌîµå³¦¤Ë¤âÂç¤¤Êºâ»º¤òÃÛ¤¤¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¤Ëµ§¤ê¤òÊû¤²¤è¤¦¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
