テレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）は１６日、高校野球中継のため関西地区のみ休止し放送した。

また、番組の公式ＷＥＢではこの日までに「【お知らせ】昨年からお休みしているコーナー『発掘！ニッポン なかまる印』は終了となりました。引き続き『朝だ！生です旅サラダ』をよろしくお願いいたします」と発表した。

中丸は、俳優の神田正輝がＭＣを務める同番組に１９９７年４月から中継リポーターを務めてきたタレントのラッシャー板前の後任として２０２２年４月９日からレギュラー出演。「発掘！ニッポンなかまる印」と題したコーナーで毎週、各地からの生中継で登場してきた。

文春オンラインが一般女性とホテルで密会したと報じたことを受け、昨年８月に所属事務所が公式サイトで芸能活動の謹慎を発表したが今年１月に芸能活動を再開した。

朝日放送（ＡＢＣテレビ・ラジオ）の今村俊昭社長は、７月２３日に夏の社長会見で中丸について「神田（正輝）さんが卒業されて、松下（奈緒）さん、４月から藤木直人さんの新しい布陣で送っており、中丸さんが徐々に復活しているのは認識しているが、今何かが決まっていることはございません」と説明していた。