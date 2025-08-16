◆米大リーグ ドジャース―パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

パドレスのＭ・シルト監督（５７）が１５日（日本時間１６日）、ナ・リーグ西地区首位攻防戦の試合前に報道陣の取材に応じた。

最近１７試合で１４勝３敗と快進撃を続けるパドレスは７月３日（同４日）時点で最大「９」あったドジャースとのゲーム差を逆転し、今月１３日（同１４日）に首位奪取。１ゲーム差をつけた状態で今回敵地に乗り込んできた。「気分はいい。通常、順位というものはシーズン最終日に最も重要になるが、我々はいい野球をしていて、現状に満足してるんだ」と指揮官。宿敵との直接対決にも「『試合が求めることをやるだけだ』とタティスも言っていたが、競い合い、楽しみ、基本に忠実ないい野球をすることだ」と冷静だった。

ドジャースタジアムでは前回６月１６〜１９日（同１７〜２０日）の４連戦で大谷翔平投手（３１）への２死球を含む計８死球が飛び交い、遺恨が残った。シルト監督もロバーツ監督と乱闘を起こして退場処分と１試合の出場停止処分などを受けたが「感情は競争があるからこそ生まれるもので、人間である以上それは避けられない。しかし正直言って、特に深く考えたことはない」とし、試合前のスタメン表交換の際は「『やあ、デーブ、元気かい』と言うだろう（笑）」とジョーク交じりに予告した。「自分は恨みを抱くような人間ではないし、物事を引きずるタイプでもない。日々を大事にし、人には敬意を持って接する」と話した。

「直接対決なので確かに重要度は高い。しかし現実として、我々は毎日をシーズンで最も重要な日として臨むことでここまで来た」とシルト監督。初戦に先発予定だったキングが左膝炎症で負傷者リスト（ＩＬ）入りとなるアクシデントもあったが、チーム全体の力で「打倒ド軍」を目指す。