◆第１０４回ジャックルマロワ賞・仏Ｇ１（８月１７日・ドーヴィル競馬場、直線芝１６００メートル）

ＪＲＡ海外馬券発売対象レースで、日本からはアスコリピチェーノ（牝４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）とゴートゥファースト（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ルーラーシップ）が出走するジャックルマロワ賞で有力視されていた英国馬ロザリオン（牡４歳、リチャード・ハノン厩舎、父ブルーポイント）が回避することになった。管理するリチャード・ハノン調教師が公式ホームページで発表し、レーシングポストの電子版などが報じている。

ロザリオンは今週の調教中に脚を打撲。ハノン調教師は「対処はしましたが、完全には満足していないため、数日の猶予を与えたいと思っています」と、大事をとったことを説明した。また、シティーオブヨークＳ・英Ｇ１（８月２３日、ヨーク競馬場・芝７ハロン）に回ることも発表した。

ロザリオンは２歳時にジャンリュックラガルデール賞・仏Ｇ１を勝利。翌２４年に愛２０００ギニー、セントジェームズパレスＳとマイルＧ１を２勝した。昨年７月の次戦サセックスＳは呼吸器の感染症で見送ったが、今年５月に復帰してからはＧ１で３、２、２着と好走していた。