¥¢¥ó¥¿¼ÆÅÄ¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆÈÆÃ¿©¥ê¥Ý¤ËÄËÎõ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ÖÎý½¬¤·¤Æ¤³¤¤¤è¤ªÁ°¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡Ê50¡Ë¤¬15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦48¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¤ÎÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡Ê26¡Ë¤ËÄËÎõ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¼ÆÅÄ¡¢ÄÃÀ¾¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦ÍÅÄÅ¯Ê¿¤é¤¬°û¿©Å¹¤Ç¥í¥±¡£¡ÈºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢ÄÃÀ¾¤¬¡Ö³Û¤ËÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÆþ¤ì¤Æ¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¿®¹æ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢Ææ¤Î¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ë¼ÆÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆâÍÆ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°û¿©Å¹¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¤Î³¤ÂÝ¥Ð¥¿¡¼¤´ÈÓ¤ò»î¿©¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÄÃÀ¾¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¹á¤ê¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê·Ð¸³¡£°ì½ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬1¸Ä¤É¤Ã¤«¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Ê¿©¥ê¥Ý¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¼ÆÅÄ¤¬¡Ö²¿¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤Ã¤«¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤³¤¤¤è¤ªÁ°¡ª¤Ê¤¢¡ªÎý½¬¤ò¤è¡¢²È¤Ç¡ª¤ä¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¤ªÁ°¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢ÍÅÄ¤é¤ÏÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£