Photo: 山田洋路

デスクワーカーなら、PCはたいてい荷物の常連。そうなるともはや、運び方も働き方のうちです。リュックは強い味方ではあるものの、通勤電車では周囲に小さな迷惑を振りまきがちですし、休日の装いに合わせると「仕事の名残」が背中に残るのも気になりますよね。

そんななか、PC持ち運び用バッグの有力候補として、新たに浮上してきたのが「タフビッグスリングバッグ アド」です。このスリングバッグ、リュックの守備力とスリングの小回りを足し算し、さらには混雑時の手間を引き算。「守れて、速い」という実用解を導き出しました。

休日にも持ち替え不要の外観が嬉しいスリングバッグを、実際に試してみて気づいた魅力をお伝えしていきます。

レザー見えするタフな素材

Photo: 山田洋路

「タフビッグスリングバッグ アド」を目の前にすると、その上質感はさすが。光沢のある柔らかな生地表面が、レザーのような品を漂わせつつ、しっとりと吸い付くような手触りも化学繊維を思わせません。

Photo: 山田洋路

傷かつきにくいという生地の性能を確かめるべく、鍵の先端で表面を軽くこすってみましたが、私の簡易テストでは目立つ傷は確認できませんでした。また、水を垂らしてみても、水滴は玉のように表面を転がるばかり。生地に染み込む気配はありません（※）。

経年劣化にも強いとのことで、この美しい見た目が長く続くと考えると、非常に魅力的です。

※特定の条件下でのレビュアーによるテストです。性能を保証するものではありません。

スリムな外観に秘めた収納性と拡張機能

Photo: 山田洋路

私が普段持ち歩くのは、12インチPCやスマホの周辺機器などです。さて、それらがこのスリムなバッグに収まるんでしょうか？

実際に試してみると、マチを拡張しない状態でも、PCやケーブル、モバイルバッテリー…といった必需品はすっきりと収まりました（PCに関しては公称で13インチまで対応）。小物も迷わず収まり、どこに何が入っているのかが把握しやすいです。

Photo: 山田洋路

気になるPC専用スリーブですが、クッション性もしっかりあるうえに、ホールド感も十分。装着したときには、PCがメイン収納よりも身体側にくるのも安心感を後押しします。

Photo: 山田洋路

装着していても存在を主張しすぎず、ストレスなく行動できます。リュックのような前抱えの煩わしさが消えることで、周囲との距離感もはかりやすい。見た目はミニマルにして、PC運搬の安心感はしっかり備えています。

Photo: 山田洋路

さすがに一眼レフを入れると、少し窮屈な印象に。そこで、底面のベルトを調整し、マチを広げてみました。すると、バッグ内部に空間的な余裕が生まれ、先ほどの荷物に加え、さらに水筒やタオルまで収納できてしまいました。

これは単に容量が増えるというより、予期せぬ出来事にも応えられる懐の深さが備わっているとも捉えられます。もちろん普段はスリムに使いたいところですが、万が一荷物が増えても焦る必要はありません。

マグネットが後押しするクイックな着脱とアクセス

Photo: 山田洋路

このバッグを使っていて、「これはいい！」と声に出してしまったのが、マグネットのギミックです。

FIDLOCKのショルダーバックルは、近づければ吸い寄せられるようにカチリと固定され、外すときは紐を引くだけ。フラップは、軽く手前に引く、というコツを知っていれば開けやすく、手を離せば定位置へ戻ります。これなら信号待ちでのスマホ取り出しもスムーズに完結し、歩き出しが遅れにくいです。

こんな方におすすめしたい

Photo: 山田洋路

実際に使ってみて、これは以下のような方に特におススメできると感じました。

PCを“ちゃんと運ぶ”という実務を難なくこなす

Photo: 山田洋路

傷・水への耐性を求め、2年間の無償修理保証とともに長く使いたい方リュックの主張を抑え、通勤と休日を1つのバッグで繋ぎたい方カフェやコワーキングを巡り、着脱とアクセスの速さを重視する方

今回使ってわかったのは、「タフビッグスリングバッグ アド」はモノを持ち運ぶためというより、生活の段取りを整えるツールだということ。

都会のリズムに対応しつつ、心の余裕まで生み出します。スムーズな着脱と荷物の取り出しやすさが、行動のフットワークを一段軽くしてくれるはずです。

ストレスなく使えるPCバッグを探しているなら、まさに理想的な選択肢といえそう。ぜひ公式ページでその詳細をチェックし、新しい働き方や暮らし方のヒントを探ってみてはいかがでしょう。

Photo: 山田洋路

