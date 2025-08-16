¡ÚÅ·µ¤¡Û´ØÅìÃÏÊý¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¡¡µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍîÍë¤Ê¤É¤ËÃí°Õ
´ØÅìÃÏÊý¤Ï16Æü¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍîÍë¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸á¸å¤ÎÅ·µ¤¡Û
À²¤ì´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ê¡¹¤Ç±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ê¡¢·ã¤·¤¯¹ß¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüÃæ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ç34¡î¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤»Ä½ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ú½µ´ÖÍ½Êó¡Û
17Æü¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤Ï¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íè½µ¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤âÏ¢Æü¤ÎÌÔ½ëÆü¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ø¤ÎËüÁ´¤ÎÂÐºö¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
