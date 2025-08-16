通勤電車「1形式ずつ撮影会」第3弾

小田急トラベルは2025年9月13日（土）、「小田急通勤車両図鑑-3-3000形撮影会」を海老名車両基地で開催します。

【画像】これが「小田急3000形」撮影会の概要です

このイベントは、通勤電車を1形式ずつ撮影できる撮影会の第3弾。6月に開催された1000形撮影会、7月に開催された2000形撮影会に続くものとなります。今回は小田急で最大勢力を誇る3000形が対象となります。

細部に渡って撮影ができるため、模型製作の資料作りになどに適しており、鉄道撮影を趣味とする「撮り鉄」だけでなく、鉄道模型を趣味とする「模型鉄」にとっても嬉しいイベントと言えます。

撮影会では、3000形を約90分間（移動時間含む）撮影可能。「前方」と「斜め前方」からの2か所、両側面からの撮影時間が設定される予定です。

撮影場所は前方、斜め前方からの2か所と、電車側面や床下機器を撮影できるフリータイムの時間を設けて実施するとしています。特典として、参加記念証（葉書形）、3000形缶バッジ、アクリルフォトプロップスが付きます。

当日は、第1回9:20集合(撮影時間10:00〜11:30)、第2回11:10集合(撮影時間11:50〜13:20)、第3回13:00集合(撮影時間13:40〜15:10)の計3回開催。

旅行代金は大人（中学生）1人あたり8000円。申し込みは、小田急トラベルのウェブサイト「小田急まなたび鉄道倶楽部」から受け付けています。