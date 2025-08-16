Mrs. GREEN APPLEのエンタテインメントショー『CEREMONY』TVerで独占無料配信
TVerでは、6月18日に開催されたライブイベント『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』を、9月14日20時から独占無料配信する。
『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』
これは、デビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが立ち上げた、多彩なアーティストと「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う」というもの。「ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショー」として、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された。
参加したのは、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad(※ライブ演奏シーンの配信なし)、the engy、TOMOOという8アーティスト。来年6月10日・11日には、同じくKアリーナ横浜で第2弾の開催が決定している。
