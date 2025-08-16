¾¾ºåµí¤ËµÜÅç¤Î²´éÚ¤â¡Ä²Æ¥Ð¥Æ²ò¾Ã¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¤´ÅöÃÏ¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¡×10Áª¡ÚÀ¾ÆüËÜÊÔ¡Û
º£Ç¯¤â¹ó½ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤Ç¡¢½ë¤¤¤È¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¥«¥ì¡¼¡£Âç¿Íµ¤¤Î¥«¥ì¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÃÏÊý¿§Ë¤«¤Ê¤´ÅöÃÏ¥«¥ì¡¼¤¬¤¤¤ÞÂçÃíÌÜ¡£ÆÃ»ºÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿ÄÁ¤·¤¤¥«¥ì¡¼¡¢°ìÅÙ¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¥ì¥¢¤Ê¥«¥ì¡¼¤òÀ¾ÆüËÜ¤«¤é10¸Ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¼è¤ê´ó¤»¤·¤Æ¤¼¤Ò¥È¥é¥¤¤ò¡ª
¢£ÆÃ»º¾¾ºåµí¥«¥ì¡¼ 3,240±ß¡Ê2¿ÍÁ°¡Ë¡Ê»°½Å¸©¡¿Ì¾»º¾¾ºåÆùÄ«Æü²°¡Ë
ÄÅ»Ô¤Î¾¾ºåµíÀìÌçÅ¹¤¬ºî¤Ã¤¿Æù¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬¤·¤ß¹þ¤ó¤À¶Ë¾åÉÊ
¾¾ºåµí¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â´õ¾¯¤ÊºÇ¹âÉÊ¼Á¤ÎÆÃ»º¾¾ºåµí¤À¤±¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ³ÊÇÉ¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯Âç¤¤ÊÆù¤¬¥´¥í¥´¥í¡¢¥Ó¡¼¥Õ¤Î¥À¥·¤ÈÆÈ¼«ÇÛ¹ç¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¤¦¤ÞÌ£¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤¿ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
¢£¤³¤ÈµþÅÔ ¶å¾ò¤Í¤®¥«¥ì¡¼ 1,651±ß¡Ê2¸Ä¡Ë¡ÊµþÅÔÉÜ¡¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë
Ìó1300Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄµþÌîºÚ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¶å¾ò¤Í¤®¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼
¶å¾ò¤Í¤®¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â»ºÃÏ¡¦ºÏÇÝÊýË¡¡¦ÉÊ¼ï¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö¤³¤È¶å¾ò¤Í¤®¡×¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¤Í¤®¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹á¤ê¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤À¤ä¤«¤ÊÌ£¤Î¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¥½¡¼¥¹¤¬ÆÃÄ§Åª¡£
¢£¹õÌÓÏÂµí Çß¥«¥ì¡¼ 4,536±ß¡Ê6¸Ä¡Ë¡ÊÏÂ²Î»³¸©¡¿ÂçÀ¾¿©ÉÊ¡Ë
ËÜ¾ìµª½£Æî¹âÇß¤ÎÇß´³¤·¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î±£¤·Ì£¤ËÂç³èÌö
²¹ÃÈ¤Êµª½£¤Ç°é¤Ã¤¿¤¦¤ÞÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Îµª½£Æî¹âÇß¡£¤½¤ÎÇß´³¤·¤ò¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤·¡¢Âç¤Ö¤ê¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¹õÌÓÏÂµí¤ÈÌîºÚ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤À¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥«¥ì¡¼¤Ïµª½£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤µíÆù¤ÈÇß¤ÎÅ¬ÅÙ¤Ê»ÀÌ£¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÃ±ÉÊ2¸Ä¡£
¢£Ä»¼è¸©Ì¾Êª Æó½½À¤µªÍü¥«¥ì¡¼ 4,565±ß¡Ê5¸Ä¡Ë¡ÊÄ»¼è¸©¡¿º´¡¹ÌÚ»³¸÷±à¡Ë
120Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÍü±à¤ÎÍü¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê»Ò¶¡¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥Þ¥¤¥ë¥É¤µ
Ä»¼è¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¡¢¤µ¤ó¤³¤¦¤¨¤ó¤¬¼ê´Ö¤Ò¤Þ¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤¿Æó½½À¤µªÍü¤òÆþ¤ì¡¢É÷Ì£¤È¿©´¶¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥«¥ì¡¼¡£¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ê¤Î¤ÇÄ«¿©¤Ë¤â¤µ¤é¤Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÃ±ÉÊ4¸Ä¡£
¢£µÜÅç²´éÚ¥«¥ì¡¼ 648±ß¡Ê¹Åç¸©¡¿¥ª¥Õ¥£¥¹¥·¥ó¡Ë
¥«¥¤ÎÌ¾»ºÃÏ¡¦µÜÅç¼þÊÕ¤Î¥«¥¤È¥³¥³¥Ê¥ÄÉ÷Ì£¤Î¥«¥ì¡¼¤¬¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á
¥«¥¤ÎÉ÷Ì£¡¢¤¦¤ÞÌ£¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥³¥³¥Ê¥Ä¡õ¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¤¬¹á¤ë¤³¤À¤ï¤ê¥«¥ì¡¼¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤Ë¤·¡¢¥È¥Þ¥È¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¥³¥¯¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¥µ¥é¥µ¥é¥ë¡¼¡£
¢£»ÍËü½½¥Ý¡¼¥¯¤È¹âÃÎ¸©»º»³Ü¥¤Î¥«¥ì¡¼ 1,231±ß¡Ê3¸Ä¡Ë¡Ê¹âÃÎ¸©¡¿¹âÃÎ¸©ÆÃ»ºÉÊÈÎÇä¡Ë
»³Ü¥¤ÎË¤«¤Ê¤¦¤ÞÌ£¤È¹á¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡£¥·¥Ó¤ì¤ë¿É¤µ¤¬¤¸¤ó¤ï¤êÈþÌ£¤ÊÃæ¿É
¹âÃÎ¸©»ÍËü½½Ä®»º¤Î»ÍËü½½¥Ý¡¼¥¯¤Î¥ß¥ó¥Á¤È¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êßÖ¤á¤Æ¼Ñ¹þ¤ó¤À¡¢¹á¤êË¤«¤Ê¹âÃÎ¸©»º»³Ü¥¤¬¥·¥Ó¤ì¤ë¤¦¤Þ¿É¥Ý¡¼¥¯¥«¥ì¡¼¡£»õ¤´¤¿¤¨¤Î»Ä¤ë¤ì¤ó¤³¤ó¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£
¢£ÂçÊ¬ÂçÍÕ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼ 864±ß¡ÊÂçÊ¬¸©¡¿ÌÚ°þ¤Î¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥ÆAdagio¡Ë
ÂçÊ¬»ÔÌ¾»º¤ÎÂçÍÕ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¡£ÌîºÚ¤ÎÀÄ¤Ã¤Ý¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤
ÂçÊ¬»Ô¡¦¿¢ÌÚÇÀ±à»º¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ß¡¢±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¤Í¥½¨¿©ºà¤ÎÂçÍÕ¤òÌó30Ëç»È¤Ã¤¿¸ÄÀÇÉ¥«¥ì¡¼¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈÉ÷Ì£¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¡¢¸åÌ£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÌ£¡£
¢£¤µ¤¶¤¨¥«¥ì¡¼ 648±ß¡ÊÄ¹ºê¸©¡¿¼ãµÜ¿å»º¡Ë
´Î¤¬¥«¥ì¡¼¤Ë¿¼¤¤¥³¥¯¤ò±é½Ð¤·¤¿°ë¤Î¹á¤ê¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ëÂç¿ÍÌ£
¥µ¥¶¥¨¤Î¿È¤È´Î¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¡£¥µ¥¶¥¨ÀìÌç²ñ¼Ò¤Î·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¸·Áª¤·¡¢ÃúÇ«¤ËÎ¢¤´¤·¤·¤¿´Î¤ò¿ô¼ïÎà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡£»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥µ¥¶¥¨¤¬ÈþÌ£¡£
¢£´Å¼ò¥«¥ì¡¼ 650±ß¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡¿²ÏÆâ¶ÝËÜÊÞ¡Ë
120Ç¯Â³¤¯¼ï¹í²°¤¬ºî¤ëÊÆ¹í¤ÈÊÆ¤À¤±¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë´Å¼ò¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É
¼ï¹í²°¤¬±Ä¤à¹íÎÁÍýÀìÌç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤éÃÂÀ¸¡£¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë¿©¤Ù¤ë¥¿¥¤¥×¤Î´Å¼ò¤È¡¢¼¯»ùÅç¤Î¼«Á³¤Î¤Ê¤«¡¢?»ôÎÁ¤Ç°é¤Æ¤¿¹õ¹íÆÚ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤ÎÃæ¤Ë´Å¼ò¤Î¥³¥¯¤È¤¦¤ÞÌ£¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¢£¥¹¥Ñ¥à¥«¥ì¡¼ 11,000±ß¡Ê20¸Ä¡Ë¡Ê²Æì¸©¡¿²Æì¥Û¡¼¥á¥ë¡Ë
ÆüËÜ½é¡ª¡¡²Æì¥°¥ë¥á¤Î¥¹¥Ñ¥àÆþ¤ê¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë²ÈÄí¤ÎÌ£
¥¹¥Ñ¥à¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥ë¡¼¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¼«Ëý¤ÎÌ£¡£¶ñºà¤Ï¹ñ»º¤Î¶Ì¤Í¤®¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¥¹¥Ñ¥à¤¬¥´¥í¥´¥í¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÃ±ÉÊ5¸Ä¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§»ûÅç¥â¥¨¥«
¼èºà¡§Àî¾åÏÂÈþ¡ÊHEAVEN¡Ë