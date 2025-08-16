トッテナム高井幸大の背番号が「25」に決定！ ソン・フンミンの「７」は空き番号に
プレミアリーグのトッテナムは８月15日、2025-26シーズンの背番号を発表した。
今回の発表により、新加入選手のスカッドナンバーが明らかに。昨季からの在籍選手では、すでに発表されていた通り、ラドゥ・ドラグシンが３番に変更。今夏の補強で獲得した選手では、ジョアン・パリーニャが６番、モハメド・クドゥスは20番を背負う。
さらに新加入の若手２選手の背番号も確定。日本代表の20歳DF高井幸大には25番、クロアチア代表の18歳DFルカ・ヴシュコヴィッチには16番がそれぞれ割り当てられた。
そのほか、クラブの公式発表によると25-26シーズンの背番号は、GKグリエルモ・ヴィカリオが１番、DFケヴィン・ダンソが４番、MFイヴ・ビスマが８番、ジェームズ・マディソンが10番、FWリシャルリソンが９番、マティス・テルが11番などとなった。
また、退団のソン・フンミンがつけていた７番は空き番号となっている。
背番号割り当てが完了したことで、クラブは新シーズンへの準備を本格化させることになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
