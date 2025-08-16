¥¿¥é¥Ð¥¬¥Ë¡¢¤Õ¤«¤Ò¤ì¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¿©ºà¤â¡ªÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¤´ÅöÃÏ¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¡×9Áª¡ÚÅìÆüËÜÊÔ¡Û
º£Ç¯¤â¹ó½ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤Ç¡¢½ë¤¤¤È¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¥«¥ì¡¼¡£Âç¿Íµ¤¤Î¥«¥ì¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÃÏÊý¿§Ë¤«¤Ê¤´ÅöÃÏ¥«¥ì¡¼¤¬¤¤¤ÞÂçÃíÌÜ¡£ÆÃ»ºÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿ÄÁ¤·¤¤¥«¥ì¡¼¡¢°ìÅÙ¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¥ì¥¢¤Ê¥«¥ì¡¼¤òÅìÆüËÜ¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¼è¤ê´ó¤»¤·¤Æ¤¼¤Ò¥È¥é¥¤¤ò¡ª
¢£ÀÄ¤¤ÉÙ»Î»³¥«¥ì¡¼ 864±ß¡Ê»³Íü¸©¡¿ÉÙ»Î»³¥×¥í¥À¥¯¥È¡Ë
¸«¤¿ÌÜ¤òÎ¢ÀÚ¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¶ÃØ³¡ªÉÙ»Î»³¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿±Ç¤¨¥«¥ì¡¼
ÉÙ»Î»³À¤³¦°ä»º¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢Îß·×50Ëü¿©ÈÎÇä¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡£±ü¿¼¤¤¤¦¤ÞÌ£¤Ï¡¢·ÜÆù¤È¥³¥³¥Ê¥Ä¥ß¥ë¥¯¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÅí»ºÃÏ¤ÎÅ«¿á»Ô»ºÅí¥Ô¥å¡¼¥ì¤«¤é¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ç¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¡£
¢£ËÌ³¤Æ»Ì¾»º ¤¿¤é¤Ð¤«¤Ë¥«¥ì¡¼ 756±ß¡ÊËÌ³¤Æ»¡¿¹âÅç¿©ÉÊ¡Ë
ËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾»ºÉÊ¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥ì¡¼¤ÏÄ¶ÈþÌ£
Æ»Åì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¸ü´ß·´¤Î²ñ¼Ò¤¬¥¿¥é¥Ð¥¬¥Ë¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æºî¤Ã¤¿ÆÃÀ½¥«¥ì¡¼¡£¶Ì¤Í¤®¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤À¥½¡¼¥¹¤Ë¡¢¥«¥Ë¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤È¤±¹þ¤ó¤À¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¡£¸åÌ£¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÎËÜ³ÊÇÉ¡£
¢£ÀÄ¿¹¸©Î¦±üÏÑ»º ¤Û¤¿¤Æ¥«¥ì¡¼ ¿É¸ý 600±ß¡ÊÀÄ¿¹¸©¡¿ÀÄ¿¹¸©µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ë
¥Û¥¿¥ÆÆÃÍ¤Î´Å¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¿É¤µ¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤Î¿É¸ý
Àî¤«¤éÃí¤®¹þ¤à»³¤Î±ÉÍÜ¤È¡¢ÄÅ·Ú³¤¶®¤Î¿·Á¯¤Ê³¤¿å¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿ÀÄ¿¹¸©Î¦±üÏÑ¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥Û¥¿¥Æ¡£¤¦¤ÞÌ£¤â¥¿¥¦¥ê¥ó¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Û¥¿¥Æ¤ò¿É¸ý¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤ÇÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤¿°ïÉÊ¡£
¢£¤·¤í¤¨¤Ó¥«¥ì¡¼ 1,296±ß¡Ê2¸Ä¡Ë¡ÊÉÙ»³¸©¡¿¾®¤µ¤Ê¥«¥ì¡¼¹©Ë¼¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡Ë
ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¤Õ¤â¤È¹õÉô¤Î¥«¥ì¡¼ÀìÌç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¶Ë¥¦¥ÞÉÊ
¹õÉô¤ÎÂç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Å¹¤Ç¡¢ÉÙ»³ÏÑ¤ÎÊõÀÐ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇò¤¨¤Ó¤ò¹õÉôÌ¾¿å¤Ç¼ê´Ö¤Ò¤Þ¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ß¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£Ë§¤Û¤¦½æ¤¸¤å¤ó¤Ç´ÅÌ£Ë¤«¤ÊÇò¤¨¤Ó¤Î¥«¥ì¡¼¡£
¢£¤Õ¤«¤Ò¤ì¥«¥ì¡¼ 1,728±ß¡Ê2¸Ä¡Ë¡ÊµÜ¾ë¸©¡¿µ¤Àç¾Â¤Û¤Æ¤¤¡Ë
µ¤Àç¾Â»º¤Î¤Õ¤«¤Ò¤ì¤ò»È¤¤¡¢Ì£ÉÕ¤±¤ÏÄÁ¤·¤¤Ãæ²Ú¥¹¥Ñ¥¤¥¹»ÅÎ©¤Æ
²ÖÜ¥¤äÆ¦ÈÄ¾ß¡¢¾Ò¶½¼ò¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ãæ²ÚÉ÷¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¤ë±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¡£À¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤Îµ¤Àç¾Â»º¤Õ¤«¤Ò¤ì¤Ï¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀå¿¨¤ê¤Ç¡¢¥³¥é¡¼¥²¥ó¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
¢£»°ºê¹Á ¤Þ¤°¤í¥«¥ì¡¼ 972±ß¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¿Ä´Ì£¾¦»ö¡Ë
¥Þ¥°¥í¤Î³¹¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê»°±º»Ô»°ºê¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥á¥Ð¥Á¥Þ¥°¥í¤¬¥´¥í¥´¥í
»°ºêµû»Ô¾ì¤ÇÇã¤¤ÉÕ¤±¤¿¤¦¤ÞÌ£¤Î¤¢¤ë»°ºê¥Þ¥°¥í¤ò³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤·¤ÆìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¡£¿É¤µ¹µ¤¨¤á¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥«¥ì¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤«¤éÇ¯ÇÛ¼Ô¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÌ£ÉÕ¤±¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¢£ËÌËÜ¥È¥Þ¥È¥«¥ì¡¼ 640±ß¡Êºë¶Ì¸©¡¿ËÌËÜ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ë
Á´¹ñ¤´ÅöÃÏ¥«¥ì¡¼¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÍ¥¾¡¡ª¥È¥Þ¥È¤Î¤ª¤¤¤·¤µºÝÎ©¤ÄÆüËÜ°ì¤Î¥ì¥È¥ë¥È
ËÌËÜ»Ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÇÀ»ºÊª¡¢ËÌËÜ¥È¥Þ¥È¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥È¥Þ¥ÈÇÀ²ÈÄ¾ÅÁ¤Î¥«¥ì¡¼¥ì¥·¥Ô¤ò´ð¤Ë¡¢ËÌËÜ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ÈËÌËÜ¥È¥Þ¥È¥«¥ì¡¼¤Î²ñ¤¬¶¦Æ±³«È¯¡£¤Ò¤Æù¤È¥È¥Þ¥È´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢¿É¤µ¹µ¤¨¤á¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡£
¢£°ËÆ¦ÂçÅç¥´¥¸¥é¥«¥ì¡¼ 860±ß¡ÊÅìµþÅÔ¡¿ÂçÅçÊª»º¡Ë
°ËÆ¦ÂçÅç»ºÅçÅâ¿É»Ò¤È±ö¤ò»ÈÍÑ¡£¤¦¤ÞÌ£¤È¿É¤µ¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¹¤¬¤ë
°ìÈÌÅª¤ÊÅâ¿É»Ò¤è¤ê¹á¤ê¤¬¤è¤¯¿ÉÌ£¤¬¶¯¤¤ÅçÅâ¿É»Ò¤ò»È¤Ã¤¿¥ë¡¼¤ÇµíÆù¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤À¥«¥ì¡¼¡£´ÅÌ£¤È¥³¥¯¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¸å¤«¤éÅçÅâ¿É»Ò¤Î¹á¤êË¤«¤Ç¤¦¤ÞÌ£¤Î¤¢¤ë¿É¤µ¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¡£
¢£¤Õ¤¯¤Õ¤¯¤É¤ê¥«¥ì¡¼ 1,300±ß¡ÊÀéÍÕ¸©¡¿»°¹¬¿©ÉÊ¡Ë
¹üÉÕ¤·Ü¤â¤âÆù¤¬¥É¡¼¥ó¤È1ËÜ¡£2¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤âÂçËþÂ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à
¼ãÄ»¤È¤Ï°ã¤¤»ô°é´ü´Ö¤âÄ¹¤¤¡¢ÀéÍÕ¸©»º¤Î¿ÆÄ»¤Î¤Õ¤¯¤Õ¤¯¤É¤ê¤ò»ÈÍÑ¡£¤«¤à¤Û¤É¤¦¤ÞÌ£¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Û¥í¥Û¥í¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤â¤âÆù¤ÏÀäÉÊ¡£±£¤·Ì£¤Ë²Æì¸©Â¿ÎÉ´ÖÅç»º¹õÅüÌª¤ò»ÈÍÑ¤·¥³¥¯¤¬¥¢¥Ã¥×¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§»ûÅç¥â¥¨¥«
¼èºà¡§Àî¾åÏÂÈþ¡ÊHEAVEN¡Ë