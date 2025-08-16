その規模のデカさに共演者も驚愕。パチンコYouTubeチャンネル「1GAME TV」のてつが8月15日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演し、過去の炎上事件を振り返った。

【映像】世界のワーナーに怒られた理由

社会的地位を脅かす炎上。この日はMCの見取り図・盛山晋太郎、さらば青春の光・森田哲矢と東ブクロが過去事案から炎上を学んでリスクヘッジへと繋げる企画「パチンコライター炎上史」を実施した。ゲストはてつと、同じくパチンコYouTuberの日直島田。進行役を務めるレインボーのジャンボたかおは2人を「炎上芸で成り上がった炎上のスペシャリスト」と紹介し、てつについては「毎日、Xで誰かとケンカしてます」と付言した。

そのまま、ジャンボたかおは「てつさん、この見た目で過去に炎上してます」と発言。『バットマン』のJOKERを思わせるメイクに着目した盛山が「シンプルなの、言っていいですか？JOKERファンが『バカにしてるのか』と」と回答すると、「なるほど。どうですか？てつさん」と振った。これにてつは「近いです」とひと言。気になる正解は「イラストグッズで『著作権違反では？』と炎上した」で、ジャンボたかおは「あのワーナーから注意のメールが来た」と説明した。

この事実に森田が「アメリカから来るってめっちゃ怖いっすよね」と反応すると、てつは「英語で来ました」と返答。「これ、きっかけがあって…」と切り出すと、「某炎上系YouTuberの方が着火したというか。シバターさんが『こいつ、これ良いのか？』と。『絶対、通報しちゃダメだぞ！』と、まあ『押すなよ！』的なものの結果、通報祭りが起きまして…」と告げた。

てつは「当然、本人（JOKER）じゃないってことは分かります。ただ、本家のフリをして売っているんじゃないかと勘違いされちゃう」とワーナー・ブラザーズとのやり取りを回想。「その時には必ず名前を書くとか、バットマングッズではございませんよと明記していただければ大丈夫ですので、そういう風にしてください」と指示されたことを明かすと、盛山の「それも英語で返したんですか？」との質問には「頑張って自動翻訳で」と答え、スタジオを大笑いさせた。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

