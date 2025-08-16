Ë¥ÎÅç¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¾Ð¡×¡¡Ãæ1¡¦°¦Ì¼¤È¤Î¡È¥Ç¡¼¥È¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂÄ¹¤Ã¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ´ØÏÆ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎË¥ÎÅçÂç¼ù¡Ê42¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦Ì¼¤È¤Î¡È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»³¸ý¤«¤éÍ§Ã£¤¬Íè¤Æ¤¿¤Î¤ÇÀõÁð¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤ËÌ¼¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀõÁð¤Ç°¦Ì¼¤ÈÊâ¤¯¸å¤í»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæ1¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤Þ¤¡°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ¼¤è¡ª°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¡ª¾Ð¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎµÜÅçºéÎÉ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¡¢Ë¥ÎÅç¤â¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¾Ð¡×¤È°¦¾ðÇúÈ¯¡£¡ÖET-KING¡×¤Î¥»¥ó¥³¥¦¤â¡Ö¤â¤¦Ãæ1¡¡¤Û¤ó¤ÈÁá¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ë¥ÎÅç¤â¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¹¡ª¾Ð¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÂÄ¹¤Ã¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ì¼¤µ¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¤½÷¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡ÖÌ¼¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¥Ç¡¼¥È¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤Ê¤ê´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ê¬¤«¤ë¤Ê¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£