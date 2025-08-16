±Ñ¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¡¢½ªÀï80Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¹Åç¡¦Ä¹ºê¤ÎÈïÇú¼Ô¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÇüÂç¤Êµ¾À·¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤¬½ªÀï80Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡¢¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤ÎÈïÇú¼Ô¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·ÉÎé¤¹¤ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÍÍ»Ò
¡Ö¤³¤Î½ÅÍ×¤ÊµÇ°Æü¤òµ¡¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÏÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢ÀïÁè¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ç¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Î¿Í¡¹¤¬Ê§¤Ã¤¿ÇüÂç¤Êµ¾À·¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¡Ê±Ñ¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¡Ë
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤¬15Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï¸¶Çú¤ÎÈïÇú¼Ô¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ë¹ñ¤âÆóÅÙ¤Èµ¾À·¤òÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦µ§¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï15Æü¡¢ÆüËÜ¤Î¹ßÉú¤ÇÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬½ª·ë¤·¤Æ¤«¤é80Ç¯¤òµÇ°¤¹¤ë¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ÀïË×¼Ô¤òÄÉÅé¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤Ë¤ÏµìÆüËÜÊ¼¤Î²ÈÂ²¤â¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢2Ê¬´Ö¤ÎÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë