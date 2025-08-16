¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÍè¤¿¡ª¡×±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬SONICMANIA¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡¡¹ñÆâ²»³Ú¥Õ¥§¥¹½é½Ð±é
¡¡±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬15Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSONICMANIA¡Ù¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£±§Â¿ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¹ñÆâ²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û²ñ¾ìÁûÁ³¡Ä¡ªSONICMANIA¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë
¡¡ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦floating points¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸ÃæÈ×¡£MC¤Ç¡Öº£Æü¤ÏÍ§Ã£¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢´ÑµÒÌó1Ëü¿Í¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢±§Â¿ÅÄ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¡£ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±§Â¿ÅÄ¤Î8th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBAD¥â¡¼¥É¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡ÖSomewhere Near Marseilles ¡½¥Þ¥ë¥»¥¤¥æÊÕ¤ê¡½¡×¡£¸¸ÁÛÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÉâÍ·´¶¤Î¤¢¤ë±é½Ð¤Ç¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¯Ê¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡±§Â¿ÅÄ¤Èfloating points¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØCARTIER TRINITY FOR CHITOSE ABE OF sacai ¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ç½é¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖSomewhere Near Marseilles ¡½¥Þ¥ë¥»¥¤¥æÊÕ¤ê¡½¡×¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë³¤³°²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢Pitchfork¤Î¡ÖThe 100 Best Songs of 2022¡×¤Ç10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Û¤«¡¢slantmagazine.com¤äBrooklynVegan¤Ê¤É¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê¡£FADER¤Î¡ØThe 100 best songs of 2022¡Ù¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï(Sci-Fi Edit)¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢±§Â¿ÅÄ¤¬½Ð±é¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊSNSÅê¹Æ¤â»öÁ°¤Ë¸«¤é¤ì¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡Ö±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬½Ð¤¿¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÍè¤¿¡ª¡×¡Ö¥²¥¹¥È½Ð±é¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ëµã¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢SNS¾å¤Ç´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
