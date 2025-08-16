超特急アロハ、俳優業は苦手だった「全然訳わからなくて」心境の変化明かす
【モデルプレス＝2025/08/16】超特急のリョウガ（船津稜雅）、マサヒロ（森次政裕）、アロハ（高松アロハ ※「高」は正式には「はしごだか」）が8月15日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。アロハが、苦手だったことを明かした。
【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル
◆超特急アロハ、苦手だったこととは？
超特急のメインダンサーとして活躍するかたわら、俳優としても活動しているアロハ。TVドラマ「4月の東京は…」（MBS／2023）、「恋をするなら二度目が上等」（MBS／TBS／2024）などに出演し、2026年には映画「純愛上等！」でM!LKの山中柔太朗とW主演を務めることが決定している。この日は、俳優活動を始めた当初を振り返り、「俳優が苦手だった…芝居をすることが全然訳わからなくて」と吐露。「最初、棒読みとかになっちゃうわけですよ。『感情とかどういうことやねん』みたいな」と演じる役の感情を理解することが難しかったが、「だんだん経験を積むごとに、意味合いが分かってきたり」と変化があったことを明かした。現在では「何かを演じるのが楽しい」と思うようになったと心境の変化も語っていた。
◆超特急「踊り続けた」アリーナツアー回顧
2025年6月から全国4都市で開催していたアリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE」が8月8日にファイナルを迎えた。マサヒロは「やり切った感はある。今回楽曲数が特に多かった…前半も7〜8曲ぐらい連続で休憩なしで踊り続けた」と達成感でいっぱいの様子。リョウガは「フルメンバーで無事完走することができました」と胸を撫で下ろしつつも、8月15日〜17日に開催される若手アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）による年に1度の集結ライブ「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」に超特急が出演することから「正直ちょっとまだ気抜けない」と口にしていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】