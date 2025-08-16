Îø¿Í¤ËDV¤ÇÂáÊá¤ÎÎ¦¾å100M½÷²¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¡¡£µ·î¤ÎÅìµþ¤Ç¥é¥Ö¥é¥Ö»Ñ¤âÀ¤³¦Î¦¾å¤É¤¦¤Ê¤ë!?
DV¤ÇÂáÊáÁ°¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¸ª¤ò´ó¤»¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËþÌÌ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¨¡¨¡¡£
½÷À¤Ï¡¢Î¦¾å½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½÷²¦¤Î¥·¥ã¥«¥ê¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¡Ê25¡áÊÆ¹ñ¡Ë¡£ÃËÀ¤Ï¡¢¤½¤ÎÎø¿Í¤Ç¡¢ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Î¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Ê29¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢£µ·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥»¥¤¥³¡¼¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥ó¥×¥êÎ¦¾å2025Åìµþ¡Ù¤Ë£²¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î°ì¥³¥Þ¤À¡£½ÉÇñÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤³¤Î£²¿Í¤ò»£±Æ¤·¤¿¿ÍÊª¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½Áª¼ê¤Î½ÉÇñÀè¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢²÷¤¯¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¤È¤¤¤¦¡£Î¦¾å¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍÌ¾¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¤Ï¡¢155¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ëÁöÎÏ¤Ç¡¢°ìÌöÁ´ÊÆ¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÌö¤ê½Ð¤Þ¤¹¡£Á´¿È¥¿¥È¥¥¡¼¤ËÇÉ¼ê¤Ê¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤ä¥Í¥¤¥ë¥¢¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡É¥®¥ã¥ë¡É¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡Ç21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ÎÁª¹Í²ñ¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ÇÂçËãÍÛÀÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¡¢·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÁÓ¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡Ç23Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢10.65ÉÃ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊµÏ¿¤ò½Ð¤·¡¢À¤³¦½÷²¦¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤â¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¡¢º£¤Ç¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÎ¦¾å¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Î´Ö¤Ç»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï£··î27Æü¤Î¤³¤È¤À¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¥¢¥È¥ë¶õ¹ÁÆâ¤Ç¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¤¬°ì½ï¤ËÊâ¤¯¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤ò¾®ÆÍ¤¤¤¿¤ê¡¢ÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂè£´µéË½¹Ôºá¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£19»þ´Ö¶á¤¯¸ûÎ±¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£¸·î£±Æü¡¢¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÁ´ÊÆ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£
µ¤¤Ï¶¯¤¤¤¬¡¢´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¤
¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¤Ï¡¢¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤È·ã¤·¤¯¸À¤¤Áè¤Ã¤¿¸å¡¢ÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ·Ù»¡¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤¬ÁÜºº¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¤ÏÍâÆü¤Ë¼áÊü¡£»ö·ï¸å¤Î£··î31Æü¤Ë¥ª¥ì¥´¥ó½£¤Ç³«Ëë¤·¤¿Á´ÊÆÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£¸·î£±Æü¤Î½à·è¾¡¤Ï·ç¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï£¹·î13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ù¤ÎÍ½Áª¤ò¤«¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð¾ì¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¤¿¤À¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¤Ï¡¢¡Ç23Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Ç½Ð¾ì¸¢¤Ï³ÍÆÀ¤º¤ß¡£º£¸å¡¢¤³¤Î·ï¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê»²²Ã¤¹¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÅìµþÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Î¦¾å¶¥µ»¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¼ò°æÀ¯¿Í»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤¤¬¶¯¤¤Áª¼ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££µ·î¤Î¡Ø¥»¥¤¥³¡¼¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥ó¥×¥êÎ¦¾å2025Åìµþ¡Ù¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÀ®ÀÓ¤¬£´°Ì¤È¿¶¤ë¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Îµ¼Ô¤¬¼èºà¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÈà½÷¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¡Ø¥Î¡¼¡ª¡Ù¤È¤¤Ã¤Ñ¤êµñÀä¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¤»þ¤Ï¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢ÉáÃÊ¤«¤é´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤Ï·ã¤·¤¤¡£À¤³¦Î¦¾å¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤ëµ¤¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌá¤·¤Æ¤³¤ì¤ë¤«¤¬¡¢Âç¤¤Ê¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
£¹·î13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¡É´é¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
