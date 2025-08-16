15日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪と、イタリアセリエA男子のペルージャが対戦するエキシビションマッチ、「Qoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025（ワールドチャレンジシリーズ）」に向けて来日を予定しているペルージャのメンバーが発表された。

2025年1月に両チームのパートナーシップ契約が締結され、2025年は日本で、2026年はイタリアで開催されることが発表されていた本エキシビジョンマッチ。会場となるのはバレーボール男子世界選手権壮行試合のブルガリア戦でも使用される有明アリーナ（東京都江東区）で、10月7日（火）と10月8日（水）の2日にわたって開催される。

今回発表されたのは14名で、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2025で個人賞を獲得したセッターのシモーネ・ジャネッリや、ミラノ時代にも石川とチームメイトだったアグスティン・ロセルなどが名を連ねた。

14名は以下の通り。

■ペルージャ ワールドチャレンジシリーズ 来日メンバー

2 ブライアン・アルギラゴス（S）

4 ドノバン・ジャボロノク（OH）

5 ガブリエル・ツバンツィゲル（OP）

6 シモーネ・ジャネッリ（S）

8 アグスティン・ロセル（MB）

10 ワシム・ベンタラ（OP）

11 セバスティアン・ソレ（MB）

13 マッシモ・コラチ（L）

14 石川祐希（OH）

16 カミル・セメニウク（OH）

17 オレフ・プロトニツキー（OH）

19 ロベルト・ロッソ（MB）

20 マルコ・ガッジーニ（L）

22 フェデリコ・クロザート（MB）