

Mrs. GREEN APPLE

民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」で、6月18日に開催された「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」の独占無料配信が決定した。9月14日20時から配信※を行う。※ライブ配信終了後、アーカイブ配信あり

「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが立ち上げた、多彩なアーティストと「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う」新しいエンタテインメントメディア。「ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショー」として、2025年6月18日にKアリーナ横浜（神奈川県）で開催された。

記念すべき初開催となる本公演には、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad（※ライブ演奏シーンの配信なし）、the engy、TOMOOといった多種多様なジャンルの8アーティストが参加した。

さらに、2026年6月10日（水）・6月11日（木）の2日間、同じくKアリーナ横浜で、Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』2026の開催も決定している。■「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」TVer配信概要【配信コンテンツ名称】Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』【配信日時】2025年9月14日（日）20:00〜配信開始※ライブ配信終了後、アーカイブ配信あり

※ライブ演奏シーンの配信なしthe engyTOMOO※表記順はMrs. GREEN APPLE以外ABC順