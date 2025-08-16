シュワーバーが大谷に並ぶ43号

米大リーグ、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が15日（日本時間16日）のナショナルズ戦で4試合ぶりの43号を放った。ナ・リーグ単独トップを走っていたドジャースの大谷翔平投手に並ぶ一撃に、日本のファンからは「ほんとやべぇな」「追いついてくるな〜」と驚きの声が上がっている。

シュワーバーは2-2の同点で迎えた7回2死一、二塁で打席に立つと、右翼上段に運ぶ勝ち越しの43号3ランを放った。打球速度が時速109.3マイル（約175.9キロ）、飛距離456フィート（約138.9メートル）という豪快な一撃だった。

決して大谷を逃さない不気味な存在に、日本のファンからはX上に驚きの声が並んだ。

「シュワちゃんも好調ですね〜」

「すごいいい勝負」

「ホームラン王争い、完全に一騎打ちモード」

「完全に俺も目覚めた」

「シュワーバーは神」

「シュワーバーも追いついてくるな〜

「シュワーバーほんとやべぇな」

シュワーバーは4日（同5日）のオリオールズ戦で2本塁打しリーグ最速の40号。大谷を抜き去り、単独トップに立った。ただ大谷はその後、9日（同10日）のブルージェイズ戦から4試合連発で再び追い抜き、激しいキング争いとなっている。



（THE ANSWER編集部）