朝から大谷翔平ファン衝撃「俺も目覚めた」 追いついてきた大砲が「ほんとやべぇ」キング争い混沌
シュワーバーが大谷に並ぶ43号
米大リーグ、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が15日（日本時間16日）のナショナルズ戦で4試合ぶりの43号を放った。ナ・リーグ単独トップを走っていたドジャースの大谷翔平投手に並ぶ一撃に、日本のファンからは「ほんとやべぇな」「追いついてくるな〜」と驚きの声が上がっている。
シュワーバーは2-2の同点で迎えた7回2死一、二塁で打席に立つと、右翼上段に運ぶ勝ち越しの43号3ランを放った。打球速度が時速109.3マイル（約175.9キロ）、飛距離456フィート（約138.9メートル）という豪快な一撃だった。
決して大谷を逃さない不気味な存在に、日本のファンからはX上に驚きの声が並んだ。
「シュワちゃんも好調ですね〜」
「すごいいい勝負」
「ホームラン王争い、完全に一騎打ちモード」
「完全に俺も目覚めた」
「シュワーバーは神」
「シュワーバーも追いついてくるな〜
「シュワーバーほんとやべぇな」
シュワーバーは4日（同5日）のオリオールズ戦で2本塁打しリーグ最速の40号。大谷を抜き去り、単独トップに立った。ただ大谷はその後、9日（同10日）のブルージェイズ戦から4試合連発で再び追い抜き、激しいキング争いとなっている。
（THE ANSWER編集部）