隠れた名店が点在する東五反田エリアにて、10年以上にわたり愛され続けている府連理レストラン『レストランMAY（メイ）』があります。

ご近所の常連にとっては日常のご褒美として、また、記念日を迎えるカップルや家族にとっては特別な時間を彩る場として洗練された空間の中、食事を楽しめます。

季節の恵みを堪能できる月替わりディナーコース

この日いただいたのは、旬の食材をふんだんに取り入れたディナーコース（メニューは訪問当時のもの）。メニューは月替わりなので最新情報はホームページをチェックしてみてください。

スタートは、肉じゃがをイメージした一口サイズのコロッケ。続く枝豆のケークサレは、チーズとハーブが香る夏らしい一皿。グリーンピースの温かいスープ、ガスパチョと季節の恵みを感じるメニューが続きました。

さてメインは、山形県産金華豚はガーリックソースの力強さと上品な脂の旨味が絶妙で、バターたっぷりのジャガイモピューレと共に堪能しました。

金華豚ベーコンを使ったブリオッシュサンドも美味

デザートには、アメリカンチェリーのコンポートを使ったパフェが登場。この日、著者の誕生日だったので、プレートにメッセージのサービスも。

全8品に加え、食後はコーヒーまたは紅茶と小菓子も楽しめます

秋には茸やジビエ、冬には根菜などその時々のおいしい味覚を詰め込んだコースメニューを堪能できます。五感を満たす料理の数々は、大切な記念日や特別な時間を過ごすにも、ふさわしい一軒です。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

店名：レストランMAY

住：〒141-0022 東京都品川区東五反田2-7-7 エルシア五反田 1階

TEL：03-6409-6039

営：ランチ 12：00～15：00（LO 13：00）、ディナー 18：00～21：00（LO 19：30）※金・土曜は22：00まで

休：水曜

https://www.may-iwata.jp