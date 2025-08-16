日本代表キッズの募集開始！Hong Kong Kids Fashion Week 2025
「Hong Kong Kids Fashion Week 2025」が9月5日(金)〜9月6日(土)に香港コンベンション＆エキシビション・センター(HKCEC)で開催します！今回、イベントに参加する日本代表キッズの募集を開始。
Hong Kong Kids Fashion Week 2025
・開催日程：2025年9月5日(金)〜2025年9月6日(土)
・開催地 ：香港コンベンション＆エキシビション・センター(HKCEC)
■ 現地スケジュール(予定)
・2025年9月5日(金)：現地集合・リハーサル
・2025年9月6日(土)：本番ステージ、国際モデル交流会
■ 募集要項(日本代表選考)
・対象年齢：満3歳〜18歳
・身長目安：130cm〜185cm
・性別・経験不問。
健康で自己表現に挑戦したい方
・選考方法：書類審査(プロフィール／モデルカード)、ウォーキング動画
・参加：エントリー無料(選出後の詳細は別途案内)
・定員：応募多数の場合は早期締切あり
日本国内選考窓口：一般社団法人日本キッズ協会(JKFW運営委員会)
エントリーフォーム(無料)： https://forms.gle/PJjunoebSKkt8FyX8
このイベントはJapan Kids Fashion Week(JKFW)も共催しており、過去の開催でもJKFWから多くのモデルがこの舞台で輝いてきました。
■ Hong Kong Kids Fashion Week2025とは
今回で12回目を迎えるHong Kong Kids Fashion Weekは、ウクライナ王室メンバー御用達のハイエンドドレスブランドをはじめ、7ブランドの最新コレクションを披露。
夢のランウェイは、香港のランドマーク「香港コンベンション＆エキシビション・センター(HKCEC)」に設けられる2つのステージをまたぐ壮大なランウェイ！
