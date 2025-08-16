40・50代に【大人のハニーズ】がおすすめ！ 夏の楽ちんオシャレ♡「サマ見えワンピ」

暑さが本格的なこの季節、味方につけたいのは一枚で着映えるワンピ。【ハニーズ】の一部店舗で購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】では、きれい見えと着心地のよさが期待できるアイテムが登場しています。今回はその中から、40・50代におすすめの2タイプを厳選。オンラインストアでは在庫が少なくなっているものもあるので、気になる人は早めにチェックしてみて。

ストレスフリーな着心地と華やかさを両立

【GLACIER lusso】「ドッキングワンピース」\3,480（税込・セール価格）

Tシャツ × ティアードスカートのドッキングワンピは、大人ガーリーなムードを引き立てる一枚。リボンでウエストをキュッと締めれば、立体感のあるシルエットが生まれ、すっきりとした印象に仕上がりそうです。伸縮性のある天竺素材のトップスと、落ち感がきれいなスカート部分はどちらも肌なじみがよさそうで、裏地付きで透けにくそうなのも高ポイント。ストレスフリーな着心地ときれい見えを両立できそうな、40・50代が頼れるワンピです。

さっと着て決まる今こそ選びたい大人の一枚

ゆとりのあるシルエットとウエストリボンのアクセントが、体型カバーにもしっかりひと役。ブラック、ネイビーとワインレッドという落ち着いた3色展開で、どれも大人のデイリーコーデにすっとなじみそうです。全体をきれいめにまとめるのはもちろん、スニーカーやキャップを合わせたミックスコーデにもぴったり。カーディガンやアウターを羽織って、秋スタイルにチェンジしても◎

上品シルエットで甘すぎない大人スタイルに

【GLACIER lusso】「花柄マオカラーワンピース」\3,980（税込・セール価格）

総花柄のワンピは、控えめな華やかさで大人世代にちょうどいい甘さ。柔らかそうなジョーゼット素材がふんわりと揺れ、たっぷり入ったギャザーとドレープが、上品な表情を引き立ててくれそうです。体のラインを拾いにくいシルエットも嬉しいポイント。フレンチスリーブが肩まわりを優しく包み込み、高めのウエストゴムがさりげなくスタイルアップを後押ししてくれそう。一枚でさらりと着られる裏地付きで、安心感もありそうです。

シーンを選ばず着まわせる優秀花柄ワンピ

上品な色味の3色展開で、40・50代のデイリーコーデにすっとなじみそうな一枚。オフィス仕様はもちろん、かごバッグやストラップサンダルを合わせれば、夏らしいお出かけスタイルにもシフトできそう。デニムジャケットやシャツを合わせた、抜け感のある大人カジュアルもGOOD。カーディガンやブーツを合わせれば、秋口まで着まわせそうです。

※すべての商品情報・画像は出典ですハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S