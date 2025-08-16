医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者などを対象に開催！Sunday Wellness Breeze
『Sunday Wellness Breeze』は、抗加齢医療・予防医療・栄養療法・統合医療に携わられている医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者を対象に開催している参加無料のオンラインZoomセミナーです。
1 Season 6回のウェビナーで構成され、連休などを除く日曜日の10時から12時に開催しています。
2025年11月2日(日)から「Season 32 Winter version」として、臨床栄養、メトホルミン、女性の痩せ・低体重、AGEs終末糖化産物などについて臨床や研究の第一線でご活躍されておられる各分野における第一人者の著名な先生による全6 Stageを開催します。
参加無料でネット環境があればご自宅や職場から視聴可能です。
●Sunday Wellness Breeze Season 32 Stage 1 Episode 187
2025年11月2日(日)10:00〜12:00
『臨床栄養アップデート2025』
久保 明 先生 / Dr. Akira Kubo
医療法人財団湖聖会銀座医院 / 院長補佐
日本臨床栄養協会 / 理事長
東海大学医学部 / 客員教授
●Sunday Wellness Breeze Season 32 Stage 2 Episode 188
2025年11月16日(日)10:00〜12:00
『メトホルミン再発見：老化とがんに対する多階層的作用機序』
小森 拓 先生 / Dr. Hiraku Komori
医療法人中京クリニカル / 理事長・院長
一般財団法人中京長寿医療研究推進財団 / 評議員
●Sunday Wellness Breeze Season 32 Stage 3 Episode 189
2025年11月30日(日)10:00〜12:00
『日本人女性の痩せ願望と女性の低体重/低栄養症候群(FUS)について』
田村 好史 先生 / Dr. Yoshifumi Tamura
順天堂大学大学院医学研究科スポーツ医学・スポートロジー / 教授、代謝内分泌内科学 / 教授
順天堂大学国際教養学部グローバルヘルスサービス領域 / 教授
マイウェルボディ協議会 / 代表幹事
●Sunday Wellness Breeze Season 32 Stage 4 Episode 190
《第11回AGEs糖化測定セミナー Special Edition》
2025年12月7日(日)10:00〜12:00
『AGEsと運動器疾患』
小澤 悠人 先生 / Dr. Yuto Ozawa
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院整形外科 / 医長
●Sunday Wellness Breeze Season 32 Stage 5 Episode 191
《第11回AGEs糖化測定セミナー Special Edition》
2025年12月14日(日)10:00〜12:00
『糖と脂で体は壊れる：糖化ストレスの観点から』
米井 嘉一 先生 / Dr. Yoshikazu Yonei
同志社大学生命医科学部 / 教授
公益財団法人医食同源生薬研究財団 / 代表理事
一般社団法人糖化ストレス研究会 / 理事長
●Sunday Wellness Breeze Season 32 Stage 6 Episode 192
《第11回AGEs糖化測定セミナー Special Edition》
2025年12月21日(日)10:00〜12:00
『不死となったティトノスの悲劇：ギリシャ神話から抗加齢医療を俯瞰する』
山岸 昌一 先生 / Dr. Sho-ichi Yamagishi
昭和医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門 / 主任教授
