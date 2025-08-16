¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤Ñ¸¶ºî¼Ô¡¡µÜ´ÜÎÃÂÀ¤Ë¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡Ö¼Â¼Ì²½¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡Ä¡×¡¡¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×
¡¡NHK¡¡E¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤Ñ¡×¸¶ºî¼Ô¤Ç³¨ËÜºî²È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¤¢¤¤ä¤Þ¤¿¤À¤·»á¡Ê61¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Snow¡¡Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¡Ê32¡Ë¤Ë¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤ä¤Þ»á¤Ï¡Ö´ÜÍÍ¤¤¤Ä¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤Ñ¼Â¼Ì²½¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤éÀ§Èó¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈµÜ´Ü¤Ë¡È½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¡É¡£¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¤È¥Ð¥é¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤Ñ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤â¤â¤«¤Ã¤Ñ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡×¤¬µÜ´Ü¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¼Ô¤Î¸ÀµÚ¤Ë¡Ö·ã¥¢¥Ä¤ÊÎ®¤ì¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ù¤¨¡¢¸¶ºî¤ÎÊý¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¸¶ºî¼Ô¸øÇ§¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¼Â¼Ì²½¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£