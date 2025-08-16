¡Ô¤¢¤Ê¤¿¥º¥±¥º¥±Ê¹¤²á¤®¤è¡ÕÎëÌÚ¤¢¤¤¨¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤ÇÂç¸æ½êÇÐÍ¥¤é¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ßÂ³¤±¤¿10Ç¯È¾¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¸å²ù¤è¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤è¤¦¡×¤ÎÉñÂæÎ¢
¡Ö¡È¤ä¤é¤Ê¤¤¸å²ù¤è¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤è¤¦¡É¤È¡¢¿´¤¬¤±¤ÆËè²ó¤Î¥í¥±¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¨¡¨¡ºòÇ¯¡¢·ÝÇ½À¸³è20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ¤¢¤¤¨¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¡£2007Ç¯¤«¤é¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÈÖ10Ç¯8¥«·î´Ö Ì³¤á¤¢¤²¡¢2017Ç¯¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼Ì¿¿¡Û¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÀÄ½Õ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤¿³ØÀ¸»þÂå¡¢É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¡¢2»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¸½ºß
¡¡¤À¤¬¡¢ÅÚÍË¤Î¤ªÃë¤ËÀÖ¤¤Ë¡Èï»Ñ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢È¿¾Ê²ñ¤ÇÎÞ¤·¤¿Æü¡¹¡¢Âç¸æ½ê¤òÅÜ¤é¤»¤¿¸½¾ì¤Ê¤É¡¢´öÅÙ¤Î¼ºÇÔ¤ò½Å¤Í¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£20ºÐ¤Î¼ã¼ê¤¬·ÝÇ½³¦¤ÎÀèÇÚ¤ä¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤òÁê¼ê¤Ë¡¢²Ì´º¤Ë¥²¥¹¥È¤ò¤¤¤¸¤êÅÝ¤·¤Æ¤¤¿¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¨¡¨¡¡£¡ÚÁ´3²ó¤ÎÂè2²ó¡£Âè1²ó¤òÆÉ¤à¡Û
¨¡¨¡2007Ç¯2·î¤Ë¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¼Â¤Ï¤½¤ÎÈ¾Ç¯Á°¤ËTBS¤Î¡ØBS¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë¼õ¤±¤¿¤éÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ø¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¿³ººÊýË¡¤Ï¡¢³êÀå¤äÈ¤¤Î»ý¤ÁÊý¡¢¿©¥ê¥Ý¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÎÇÔ°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ç¾¡¼ê¤Ë¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼Áü¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡ÍîÁª¤«¤é¤ï¤º¤«È¾Ç¯¡¢¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¤¤Ã¤È¤Þ¤¿Íî¤Á¤ë¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤Ã¤Ý¤¯¹Ô¤³¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡È¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤¦¤É¤ó¡É¤ò¿©¥ê¥Ý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¡¼¥×¤¬¤Ì¤ë¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀµÄ¾¤Ë¡Ø¤¢¤Ã¡ª¡¡Îä¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¥ê¥Ý¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤¬ÊÑ¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Î¤Á¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÈÎä¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤¢¤¤¨¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤è¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¾þ¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Î¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤ÎÅ¾µ¡¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¨¡¨¡µ¯»à²óÀ¸¤Î¹ç³Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö19ºÐ¤ÇÈÖÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿Åö»þ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â30Âå¤Î¥¤¥±¥¤¥±¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î3Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÏËèÆüµã¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬²ù¤·¤¤¤·¡¢Íî¤Á¹þ¤à¤·¡¢º£Æü¤Ï´°àú¤Ë¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦Æü¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Ä«¤«¤é¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Æü¤ÎÈ¿¾Ê²ñ¤â¤¹¤´¤¯Ä¹¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎVTR¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢Êâ¤Êý¤ä¾Ð¤¤Êý¤ò¤è¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤ÏÄ«¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¸á¸å¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ØÁ´ÉôÆ±¤¸¾Ð¤¤Êý¤¸¤ã»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¡£Ä«¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¬¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¤ÏÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë°¦¤Î¥à¥Á¤Ç¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÇã¤¤Êª¤ÎÃ£¿Í¡Ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï½µ1¤Ç¥í¥±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤1¡Á2½µ´ÖÁ°¤Ë¥²¥¹¥È¤µ¤ó¤¬·è¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é»ñÎÁ¤ä½Ð±éºîÉÊ¤òÁ´Éô¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¿¶ÉÕ¤±¤ò³Ð¤¨¤ÆÍÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬ ¤·¤¿¤ê¡¢Á´ÉôÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»þ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬¥Ü¥±¤ò½¦¤ï¤Ê¤¤ã¾ì¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥Ü¥±¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¤³¤È¤â¸½¾ì¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¤É¤ó¤ÊÂçÊª¤¬¥²¥¹¥È¤Ç¤â¡¢´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤¬¤¢¤¤¨¤µ¤ó¤Î¸µµ¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¶²ÉÝ¿´¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤äÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ï¤ª¼Çµï¤¬ËÜ¶È¤Î»Å»ö¤Ç¡¢¡ØÇã¤¤Êª¤ÎÃ£¿Í¡Ù¤ÇºîÉÊ¤ÎÀëÅÁ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¹µ¤¨¤á¤ÊÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ê¡¼Åª¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤¤VTR¤ò30Ê¬¤¯¤é¤¤ºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥Á¥Á¡¼¥à¡Ê¤¢¤¤¨¤µ¤ó¤ä¥í¥±Ââ¡Ë¤¬¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢°à½Ì¤·¤Æ°ú¤¤¹¤®¤Æ¤â¥À¥á¤Ç¡¢¶î¤±°ú¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¤Ë¤ÏÂç½÷Í¥¤ÎÊý¤Ë¡Ø¤¢¤Ê¤¿¥º¥±¥º¥±Ê¹¤²á¤®¤è¡Ù¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ù¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¶î¤±°ú¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¡Ö°ìÎ®¤Î¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Ï¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ë¤ªÉÕ¤¤ÎÊý¡¹¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¼ÁÌä¤Ï¤·¤Å¤é¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¡¼¥¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾ìÌÌ¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤Æ¼ÁÌä¤ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¶»¤Ë¥¯¥®¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¤Ê¤Î¤Ç¡È¤ä¤é¤Ê¤¤¸å²ù¤è¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤è¤¦¡É¤È¡¢¿´¤¬¤±¤ÆËè²ó¤Î¥í¥±¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡ÈÖÁÈ7Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï2013Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼·ó¥¹¥¿¥¸¥ª¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÇã¤¤Êª¤ÎÃ£¿Í¡Ù¤Î¥í¥±¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Î°·¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¦¤ì¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Æâ¿´¤ÏÀèÇÚ¤È¤«Æ±´ü¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¾¯¤·Ê£»¨¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¤«¿§¡¹¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡Ç°´ê¤À¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤ò10Ç¯8¥«·î´Ö Ì³¤á¡¢2017Ç¯¤Ë¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¿´¶¤Ï¡©
¡ÖÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢30ºÐ¤Ç·ëº§¤â¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È»äÀ¸³è¤Ë¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢°ìÈÖ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤¬Á´Éô¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ç¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î1Ç¯¤Ï¡¢¤½¤í¤½¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Ç·èÃÇ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤Ç¡Ø¼¤á¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤Þ¤À¤¤¤Æ¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤ä¤ê¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï¥Ö¥é¥ó¥Á¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¤â¤Ä¡¢¤È¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸½¾ì¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂô»³¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÌÜÉ¸¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤éÉÝ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤±¤É¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤â³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È·ëº§¤·¤¿3¥«·î¸å¤Î2017Ç¯9·î¡¢¤¢¤¤¨¤µ¤ó¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÈÖÁÈ¤«¤éÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£Â³ÊÔ¤Ç¤Ï2»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤Æ·ãÊÑ¤·¤¿¸½ºß¤ÎÀ¸³è¡¢É×ÉØ´Ø·¸¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ´¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¡¿ÀéÅç³¨Î¤¹á¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë