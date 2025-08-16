「BLACKPINK」LISA（28）が16日までに自身のインスタグラムを更新。ソロアルバム「Alter Ego」収録曲で共演した、俳優の坂口健太郎（34）とのオフショットを披露し、話題となっている。

オーディションに合格し、約5年間の練習生期間を経て4人組ガールズグループ「BLACKPINK」としてデビュー。2023年12月、BLACKPINKはYGエンターテインメントとグループ活動に関する再契約を締結したことを発表したが、個人活動については契約を交わさないこととなった。

LISAは2024年2月に自主レーベル「LLOUD」を設立。2025年2月28日には、1stアルバム「Alter Ego」をリリースした。今回、同アルバム収録曲である「Dream」のショート・フィルムが公開され、坂口健太郎が出演していることが発表された。

LISAは、3月の来日時に坂口のファンであることを公言。念願の共演となった。2人のSNSで動画が公開されると、ファンは歓喜。抱き合いながら無邪気な表情をカメラに向ける姿や、並んで笑顔を見せる姿、撮影のオフショットを披露した。

LISAの投稿にファンからはたくさんの「素敵なMVだったよー！感動しました」「かわいい」「2人とも素敵」「また共演してほしい」と、共演を喜ぶコメント。「リサ様の横に並べる坂口健太郎君は日本の誇りです」「坂口健太郎はなんてかいっこいいんだ」など、日本にとどまらない坂口の人気の高さも光った。